Samet avrà un malore e finirà in ospedale in gravi condizioni nella 27ª puntata de La notte nel cuore in onda il 21 ottobre. Sarà in coma e i medici non daranno molte speranze di ripresa.

Le anticipazioni rivelano che Cihan si renderà conto della gravità della situazione e si assumerà la responsabilità dell'azienda. Esat non sopporterà il potere di suo fratello e chiamerà Nuh chiedendogli un accordo contro Cihan. In un primo momento, accetterà l'alleanza, ma durante il consiglio di amministrazione rivelerà a Cihan il tradimento di suo fratello.

Fine della pace tra Tahsin e Samet

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che la pace avrà vita breve per i protagonisti. Dopo l'agguato subito, Tahsin romperà i patti con Samet e agirà subito per riprendersi la villa. Si presenterà a casa Sansalan e intimerà a Samet e alla sua famiglia di fare subito le valigie. "Avevamo un accordo", dirà Sansalan disperato a Tahsin, che gli spiegherà che tutto è saltato quando un proiettile gli ha trapassato la schiena. Harika e la zia Hikmet assisteranno alla scena senza poter fare nulla, anche perché Tahsin minaccerà di chiamare le forze dell'ordine. Samet avrà un malore e si accascerà sulla poltrona, facendo preoccupare tutti. Tahsin non darà peso alla cosa, perché penserà che si tratti di una sceneggiata di Sansalan, ma la situazione sembrerà sin da subito molto grave.

Turkan chiamerà un'ambulanza e Samet sarà ricoverato in ospedale. Tahsin, nel frattempo, riceverà una telefonata e dovrà correre alla sua villa per un'emergenza. L'uomo scoprirà che Sumru è stata accusata dell'omicidio di Gurcan e la polizia sta perquisendo i terreni alla ricerca del corpo. Nihayet arriverà a villa Sansalan e vedrà l'ambulanza andare via con Samet, mentre Hikmet attribuirà la colpa del malore all'arrivo di Tahsin.

Cihan prenderà il posto di Samet in società

Nel 27° episodio de La notte nel cuore, in onda martedì 21 ottobre, la famiglia Sansalan sarà unita in ospedale, in attesa di buone notizie di Samet. Purtroppo, però, i medici non potranno essere ottimisti e spiegheranno che le possibilità di ripresa sono davvero molto basse.

Harika non potrà trattenere le lacrime, mentre Cihan proverà a essere forte anche per sua sorella. Samet sarà incosciente e il medico spiegherà che ci vorrebbe un miracolo per cambiare la situazione. La famiglia si riunirà per affrontare questo momento difficile e Cihan stabilirà che si alterneranno ad Ankara, città dell'ospedale in cui verrà ricoverato, e prenderà il posto di suo padre nella gestione degli affari. Esat storcerà il naso, tanto che incontrerà di nascosto Nuh cercando con lui un'alleanza in consiglio. Il fratello di Melek accetterà di unire le sue forze a Esat e scatterà un selfie per sancire il loro patto contro Cihan. Una volta arrivati alla riunione, però, Nuh voterà contro Esat e mostrerà a Cihan il loro selfie, svelando il tradimento di suo fratello.

La pace di Tahsin e Samet è durata molto poco

Nelle puntate precedenti, Melek e Cihan hanno deciso di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole. I due hanno unito le loro forze per stabilire la pace tra le rispettive famiglie e hanno raggiunto il loro obiettivo. Tahsin e Samet si sono incontrati per definire le condizioni e mettere fine alla faida. La richiesta di Tahsin è stata solo una: il divorzio di Sansalan da Sumru. Samet ha firmato volentieri e tutto sembrava risolto. Le due famiglie si sono unite per la prima cena, ma l'assenza di Tahsin ha iniziato a preoccupare tutti. Nuh ha ricevuto una telefonata che lo ha sconvolto e ha appreso che l'auto dell'uomo era nel bosco, con tracce ematiche e diversi colpi di pistola.

Sumru e suo figlio si sono precipitati nel bosco alla ricerca di Tahsin. L'uomo è stato trovato in gravissime condizioni ed è partita una corsa disperata in ospedale. I medici hanno sottoposto Tahsin a un delicato intervento che gli ha salvato la vita, ma i sospetti di Nuh e Sumru si sono concentrati su Samet e Hikmet.