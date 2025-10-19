Nella ventisettesima puntata de La notte nel cuore, in onda su Canale 5 martedì 21 ottobre 2025, appena Esma (Deniz Karabaş) deciderà di tenere il bambino che aspetta da Esat (Genco Ozak), Cihan (Burak Tozkoparan) obbligherà il fratello ad assumersi le sue responsabilità, costringendolo a sposare subito la domestica.

Canan vuole sottrarre il bambino a Esma

Esma deciderà di non abortire, non appena la ginecologa le dirà che non potrà avere più figli se interromperà la gravidanza, a causa di una rara malformazione all'utero. Mentre Sumru (Ece Uslu) e la madre Nihayet (Işıl Yücesoy) sosterranno la ragazza, Canan (Gözde Cığacı) e Hikmet (Esra Dermancıoğlu) cercheranno di farle cambiare idea, dicendole che Esat non la sposerà mai.

Inoltre, Canan dirà al marito Bunyamin (Bulent Polat) di volersi impossessare del bambino di Esma quando nascerà.

Nel contempo, Nuh (Aras Aydin) e Sevilay (Leyla Tanlar) apprenderanno di potersi sposare tra pochi giorni.

Esat viene svergognato da Nuh, Cihan vuole chiedere a Melek di sposarlo

Stanco di essere minacciato da Cihan, Esat vorrà presentare una proposta al consiglio di amministrazione e chiederà a Nuh di convincere Tahsin (İlker Aksum) a votare per lui. Dopo avergli fatto credere di volerlo aiutare, Nuh svergognerà Esat durante la riunione. A quel punto, Esat sarà costretto a sposare Esma su ordine del fratello Cihan, ma dopo la cerimonia lascerà la ragazza da sola e le ricorderà di essere diventato suo marito soltanto perchè è stato costretto.

Successivamente, Cihan organizzerà una cena romantica per fare la proposta di matrimonio a Melek (Hafsanur Sancaktutan).

Infine, Nuh sorprenderà Sevilay facendole trovare i dvd dei suoi film romantici preferiti per guardarne uno insieme.

Riepilogo sul tentato suicidio di Esma

Dopo che Turkan le ha mostrato il ciondolo a forma di cuore che lei aveva regalato a Esat, dicendole di averlo trovato nel cestino, Esma è sprofondata nella disperazione totale. La ragazza ha tentato di farla finita ingerendo tanti farmaci, ma per fortuna è stata portata subito in ospedale. Intanto, Esat è stato aggredito da Mesut (Burak Serge), il fratello di Esma, ed è finito in ospedale con un’emorragia cerebrale. A quel punto, Nuh è riuscito a trovare Mesut, proprio quando era in procinto di salire sul pullman diretto a Istanbul, e l'ha convinto a tornare a casa.

In seguito, non appena Esma si è risvegliata, è emerso che Esat le aveva chiesto di non portare avanti la gravidanza. Inoltre, quando Esma gli ha ricordato che le aveva promesso di sposarla, Esat l’ha minacciata duramente nel caso in cui non avesse abortito.