Sumru sarà diffamata pubblicamente da Nihal che nella 26ª puntata de La notte nel cuore di domenica 19 ottobre la accuserà di aver eliminato suo marito Gurcan.

Le anticipazioni rivelano che Sumru negherà le accuse, ma la polizia arriverà alla villa di Tahsin per perlustrare i terreni alla ricerca del corpo di Gurcan. La donna avrà molta paura e Tahsin proverà a tranquillizzarla, ma anche lui sarà molto teso.

La vendetta di Hikmet contro Sumru

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che Hikmet incontrerà Nihal per parlare della scomparsa di suo marito Gurcan.

La sorella di Samet non avrà alcuna prova, ma istigherà la donna contro Sumru, invitandola a denunciare lei e Tahsin per l'omicidio di Gurcan. Hikmet, inoltre, farà notare a Nihal che dopo la scomparsa di suo marito è stato Tahsin a comprare il suo negozio e ora Sumru è a capo di tutto. "Chi ha tratto vantaggio dalla scomparsa di Gurcan"?, chiederà Hikmet insinuando il dubbio in Nihal. L'indomani, gli effetti di questo incontro si faranno sentire chiaramente. Sumru si recherà al negozio e vi troverà Nihal con i giornalisti. La moglie di Gurcan spiegherà alla stampa che, visto il tempo passato senza avere notizie di suo marito, probabilmente è stato ucciso e bisogna trovare il corpo. "Qualcuno ha fatto sparire il corpo di mio marito", dirà Nihal ai microfoni spiegando di avere già dei sospetti su chi possa essere stato a provocare tutto questo.

La donna non avrà paura di fare nomi e cognomi e davanti agli occhi increduli di Sumru si farà avanti con le pesanti accuse, pubblicamente. Lei e Tahsin si sono impossessati del negozio subito dopo la scomparsa di Gurcan.

La polizia perquisirà la villa e il terreno di Tahsin

Nel 26° episodio de La notte nel cuore di domenica 19 ottobre, Nihan accuserà Sumru pubblicamente e tra le due donne scatterà un duro scontro. La moglie di Gurcan informerà Sumru che ha già denunciato formalmente sia lei che Tahsin e le spiegherà anche che ad aprirle gli occhi è stata Hikmet. Sumru avrà molta paura, soprattutto quando la polizia arriverà alla villa di Tahsin per perquisirla in cerca del corpo di Gurcan. Gli agenti perlustreranno i terreni con l'aiuto dei cani e Sumru sarà terrorizzata: Tahsin proverà a tranquillizzarla, ma la tensione sarà chiara nei suoi occhi.

Sumru ha ucciso davvero Gurcan?

Nelle puntate precedenti, Sumru ha vissuto dei momenti terribili a casa di Gurcan, il suo ex datore di lavoro. L'uomo si è recato a casa sua con una scusa e ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più a lei. Sumru ha capito le sue cattive intenzioni e lo ha respinto, ma non è servito a niente. Gurcan ha tentato di abusare di Sumru e l'ha rincorsa per tutta la casa, facendole rivivere l'incubo che già aveva vissuto in passato con il padre dei gemelli. Sumru è scappata in cucina e ha preso un coltello per difendersi, ma quando Gurcan si è avvicinato non c'è stato bisogno di usare l'arma. L'uomo, infatti, è scivolato e ha battuto la testa, perdendo la vita, quindi Sumru non ha commesso il reato. Subito dopo l'accaduto, la donna ha telefonato a Tahsin che, con l'aiuto di Nuh, ha fatto sparire il corpo dell'uomo e ha portato via la donna da quella casa.