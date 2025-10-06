Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, in onda su Canale 5, Melek e Cihan diventeranno marito e moglie. La notizia sconvolgerà Nuh, che assisterà con i suoi occhi al "sì" della sorella. Il ragazzo si allontanerà da tutti e confesserà a se stesso di essere stanco di lottare.

Cihan organizza un finto rapimento per annunciare la data del matrimonio a Melek

Melek vivrà un momento a tratti terrorizzante: alcuni uomini l'attenderanno fuori dalla sua clinica e saranno pronti a rapirla. In realtà, sono dei complici di Cihan: il ragazzo si dirà pronto a portarla via in questo modo, visto che lei "non gli lascia altra scelta".

Saliranno in macchina e Cihan sarà estremamente serio. "Dove mi stai portando", chiederà Melek, ma lui non le risponderà. Arriveranno davanti a un ristorante molto pregiato. "Hai fatto tutto questo per portarmi a cena fuori", dirà Melek sorridente, ma lui non darà nemmeno un cenno d'intesa.

Dentro, seduti a un tavolo, Cihan le porgerà un foglio: ha fissato la data delle nozze e tra pochi giorni diventeranno marito e moglie. Melek sarà felice, finalmente le cose cambieranno.

La convivenza di Melek nella casa dei Sansalan non sarà facile

Da quel momento, la ragazza vivrà insieme a lui nella casa dei Sansalan, cosa che non sarà assolutamente facile, visto che Harika ed Esat la tratteranno con disprezzo, ma Cihan sarà chiaro: "Da me non avrete neanche un soldo, se li volete dovrete lavorare e se non vi sta bene che Melek abiti qui, andatevene altrove.

Attento Esat: se te ne vai, devi portare con te anche tua moglie".

Nuh esce di prigione e scopre che Melek sta sposando Cihan

Mentre a casa Sansalan si consumerà "il dramma Melek", nella villa di Tahsin, lui e Sumru staranno facendo il tutto per tutto per far uscire Nuh dalla prigione, arrestato per aver tentato di uccidere Hikmet e Harika. Non hanno nemmeno voluto raccontare a Sumru quando accaduto, visto il momento felice che sta vivendo con Cihan. La ragazza lo verrà comunque a sapere dalla lingua biforcuta di Harika, ma Melek deciderà di non correre dal fratello. "Devo resistere", si ripeterà tra sé.

Successivamente, Nuh verrà scarcerato e appena giungerà a casa chiederà alla madre: "Dove è il mio angelo?

Sta lavorando nella sua clinica". Sumru non saprà come dirglielo: "In questo momento, Melek sta sposando Cihan". Come una furia, Nuh correrà nel luogo della celebrazione e quando si troverà davanti la gemella, lei pronuncerà davanti a lui il fatidico sì. Nuh scapperà con l'auto e si fermerà sopra un dirupo: guarderà l'orizzonte e si sfogherà urlando. "Sono stanco", dirà il ragazzo, certo che il rapporto tra lui e la sorella si sia rovinato del tutto.