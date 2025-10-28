Raimondo Todaro si é scagliato contro la giuria di Ballando con le stelle, in un intervento a La volta Buona. Ha tacciato i giurati di cambiare parametri di giudizio, anche perché suscettibili a delle presunte simpatie: Pasquale La Rocca, in particolare, sarebbe penalizzato perché concorrente al dancing show in coppia con Barbara D'Urso, la quale non piacerebbe ai giurati.

Raimondo Todaro commenta la gara di Ballando con le stelle: Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso sono 'penalizzati'

Nella puntata di La volta buona del 27 ottobre 2025, si é parlato della nuova stagione di Ballando con le stelle 2025 su cui é intervenuto in modo critico anche Raimondo Todaro.

Nello spazio dedicato allo show di Milly Carlucci si é discusso sul sospetto che dalla giuria vi sia la tendenza a dare giudizi non proprio obiettivi, dettati anche dalle preferenze personali. Raimondo Todaro é intervenuto a difesa di Pasquale La Rocca, penalizzato - a suo avviso- perché fa coppia con Barbara D'Urso, che non gli risulta essere tra i favoriti dalla giuria.

“L’ha detto prima Mariotto: l’anno scorso lui odiava Pernice, siccome Pernice è con Fialdini che a loro piace, Pernice è diventato bravo", ha premesso Raimondo nel suo intervento critico. Poi, ha rincarato la dose sui giudici di Ballando con le stelle, dichiarando: "La Rocca che era il numero uno quest’anno è diventato un pippone perché ha la d’Urso.

I giudici del dancing show di Rai 1 mancherebbero, quindi, di imparzialità. Giudicherebbero anche sulla base di simpatie personali per l'ex maestro. Todaro ha rimarcato la sua teoria ancora una volta, poi, esultando per aver vinto Ballando con le stelle per cinque volte, grazie al sistema di votazioni che ai tempi era basato sul solo televoto del pubblico.

Pasquale La Rocca e D'Urso sono una coppia in amore? La risposta del maestro

Nel frattempo, la coppia concorrente in corsa a Ballando con le stelle - che secondo Todaro sarebbe penalizzata dalla giuria- Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso, si é raccontata a La vita in diretta. Incalzato dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, sul gossip che vedrebbe i due nascondere una liaison amorosa, il maestro di ballo non ha sconfessato di avere uno spiccato feeling con D'Urso.

"Sì è vero che il nostro legame è molto intenso. Negli anni scorsi sono sempre stato tanto rigido e professionale. Adesso è diverso, qualcosa è cambiato. La nostra è una condivisione, un’intesa, una sintonia, un’energia", ha fatto sapere parlando anche a nome di D'Urso, La Rocca. Non ha fatto mistero di aver instaurato un rapporto particolarmente intenso con Barbara, fatto di complicità e passione maturata per la danza.