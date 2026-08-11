Il cast di Ballando con le stelle 2026 é stato svelato in parte e a rendere noti i primi concorrenti é stata Milly Carlucci, in un nuovo intervento pubblico. Tra le reazioni all'annuncio nel web molti internauti si sono detti particolarmente sorpresi per la presenza di Aurora Ramazzotti nel cast del dancing show.

Milly Carlucci svela i concorrenti del suo dancing show

In vista del via alla nuova stagione di Ballando con le stelle, attesa per l'autunno 2026 e trasmessa sulle reti TV e streaming di Rai Uno, Milly Carlucci ha voluto annunciare i primi concorrenti del suo rinnovato dancing show.

In un intervento diramato sui canali social, la conduttrice ha confermato i primi concorrenti scelti nel cast di Ballando con le stelle 2026, già anticipati sulle pagine di Chi magazine, tra i quali quindi Aurora Ramazzotti. La figlia d'arte di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti appare in un video che Milly ha postato su Instagram, presentata come concorrente ufficiale del dancing show di RaiUno. "Forse sono un po' scoordinata", ha fatto sapere nel videomessaggio di presentazione. E quando le è stato chiesto se sapesse ballare: "Assolutamente no", ha risposto. Il nome di Aurora Ramazzotti si aggiunge così a quello dell'ex calciatore Alessandro Matri, la cui partecipazione è stata ufficializzata nei giorni scorsi.

Ma non é tutto. Stando alle anticipazioni riprese da Giuseppe Candela tra le pagine di Chi magazine e anche l’ex prete Alberto Ravagnani sarà un concorrente a Ballando con le stelle.

Ballando con le stelle: gli altri papabili concorrenti

Il cast sarebbe formato, sempre stando alla fonte, anche dall’ex inviato di Striscia la notizia Jimmy Ghione. Ballando con le stelle rappresenterebbe per lui un ritorno alla TV e al contempo un passaggio dalle reti Mediaset, dove ha lavorato in Striscia la notizia, alle reti Rai.

Insieme a Ghione ci sarebbe poi il comico Riccardo Rossi, che nella sua esperienza di personaggio pubblico é apparso spesso come ospite a La Vita in diretta. A intrattenere il pubblico di Ballando con le stelle, vi sarebbe anche il settantaquattrenne Eugenio Finardi, che é reduce dal suo cinquantennale di carriera.

Ma non é tutto. Il cast del rinnovato dancing show sarebbe inoltre formato dall’attrice Anna Safroncik e poi a ricevere la promozione tra i concorrenti dello show sarebbe stata anche Noemi Bocchi che è la nuova compagna di Francesco Totti.