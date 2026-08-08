Chiara Ferragni si é mostrata di nuovo felicemente innamorata, in occasione di una vacanza ad Ibiza trascorsa col nuovo compagno Jose Hernandez. Questo, dopo aver replicato alle critiche sul suo corpo: “Quando ero magrissima ho vissuto i momenti peggiori della mia vita", così Chiara Ferragni ha voluto rispondere agli haters che l'hanno accusata di essere ingrassata e invecchiata.

Chiara e la ritrovata serenità

Nel frattempo, la stessa Chiara Ferragni é apparsa felice e in una ritrovata serenità con Jose Hernandez, il suo attuale compagno. Per l'occasione i due si sono concessi una vacanza di coppia a Ibiza, ritrovandosi a condividere una cena a base di specialità locali a grande richiesta del compagno di Ferragni, come ha fatto sapere la stessa blogger sui canali social ufficiali.

Tra i migliaia di messaggi di supporto, l'attenzione del web è stata catturata da un commento in particolare. Un utente ha scritto "Finalmente uno più alto di te Chiara !!!".

La reazione dell'influencer non si è fatta attendere: Chiara ha infatti registrato un sibillino e divertito "mi piace" a quel messaggio, lasciando quindi ampio spazio all'interpretazione.

Chiara Ferragni replica agli haters

In un videomessaggio riportato sui social, in risposta a chi l'aveva tacciata di apparire invecchiata e con qualche chilo in più rispetto al passato, Chiara Ferragni ha fatto sapere di amare il nuovo "aspetto fisico e invecchiare è un privilegio". La blogger ha poi invitato il popolo del web a non commentare i corpi delle donne, esortando quindi tutti ad avere una condotta leale improntata sul bodypositivity.

“Quando ero magrissima ho vissuto i momenti peggiori della mia vita. Amo il mio aspetto fisico, invecchiare è un privilegio. Basta commentare i corpi delle donne”,.