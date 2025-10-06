Barbara d’Urso è di nuovo al centro del gossip dopo l’esibizione nella seconda puntata di Ballando con le stelle. L’ex volto di Mediaset, ora concorrente dello show di Rai 1, ha eseguito un tango con il maestro Pasquale La Rocca, che non ha convinto Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, la conduttrice ha replicato alla giudice, dicendosi fiera della propria performance, mentre via social La Rocca le ha fatto eco, dichiarandosi ispirato dalla sua determinazione.

Barbara d’Urso divide con il tango di Pasquale La Rocca: la critica di Lucarelli a Ballando con le stelle

L’esibizione del tango sulle note di Sweet Dreams, che Barbara d’Urso ha eseguito in coppia con Pasquale La Rocca nella seconda diretta del dancing show del sabato sera di Rai 1, ha raccolto un numero elevato di interazioni, imponendosi tra i contenuti più virali sui social. Nonostante i molti consensi online, il tango non ha convinto Selvaggia Lucarelli, che in puntata ha espresso perplessità sul coinvolgimento della conduttrice nel ruolo di concorrente.

“Mi sono chiesta: se Barbara d’Urso fosse la conduttrice di questa edizione di Ballando con le stelle, sarebbe contenta di Barbara?”, ha dichiarato Lucarelli.

“È come se ancora dovesse succedere qualcosa. Non ti basterebbe quello che hai dato, sento che manca qualcosa”, ha aggiunto la giudice.

L’ex conduttrice Mediaset non si è però persa d’animo, rispondendo con fermezza anche alle critiche di chi la accusa di fingersi debuttante nel ballo nonostante la sua esperienza passata.

“Se io fossi la conduttrice, sarei contenta di Barbara d’Urso, perché non è vero che so ballare”, ha replicato la conduttrice. “Non credo”, ha ribattuto Lucarelli. “Ma non ti preoccupare, siamo solo alla seconda puntata”, ha concluso d’Urso con ironia.

La dedica di Pasquale La Rocca a Barbara d’Urso

Nelle ore successive alla diretta di Ballando con le stelle, il tango di Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca ha ottenuto un grande riscontro sui social.

Sul suo profilo Instagram, La Rocca ha dedicato parole affettuose alla sua compagna di ballo: "Barbara, sei una compagna straordinaria, una donna forte, sensibile e con un cuore immenso”.

La dedica prosegue: “La tua energia, sensibilità e dedizione mi ispirano ogni giorno. Non avrei potuto desiderare di meglio per un anniversario così speciale di Ballando con le stelle”. Infine, il ballerino ha rivolto un saluto ai telespettatori, anche a nome di Barbara: “Spero che siamo riusciti a emozionarvi almeno quanto noi ci siamo emozionati nel ballare insieme”.