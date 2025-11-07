Nel primo pomeriggio di oggi 7 novembre, sulla casa del Grande Fratello sono volati diversi messaggi aerei ed uno è stato indirizzato ad Anita Mazzotta e Jonas Pepe: "Il caso non esiste" firmato "Jonita". Spinti dall'entusiasmo degli altri concorrenti e per ringraziare i fan, i due inquilini si sono scambiati il primo bacio di coppia all'interno della Casa del reality show.

GF: arriva il primo aereo per i 'Jonita'

Come di consueto sulla casa del GF spesso i fan inviano dei messaggi aerei da destinare ai loro beniamini.

Nel primo pomeriggio di oggi, sui cieli di Roma è arrivato un aereo indirizzato ad Anita Mazzotta in cui i suoi fan la spronano a vivere tutto con leggerezza.

Successivamente è arrivato un secondo aereo con un messaggio che recita così: "J + A, il caso non esiste", firmato "Jonita". A quel punto i concorrenti presenti in giardino hanno iniziato ad urlare "bacio, bacio" in coro così i due concorrenti spinti anche dall'entusiasmo del momento si sono scambiati il primo bacio di coppia sotto i riflettori del reality show.

Il primo bacio tra Anita e Jonas divide il web

Sull'account X del GF è stato pubblicato il video che immortala il primo bacio di coppia degli "Jonita", ma i commenti degli utenti sono stati contrastanti.

Un utente ha criticato l'arrivo dell'aereo indirizzato alla coppia: "Che barzelletta.

Dopo che lei ha evitato il contatto fisico con lui, il bacio arriva con l'aereo. Tutto così finto". A fare eco ci ha pensato un altro telespettatore: "Falsi come i soldi del Monopoli". Un utente ha ironizzato: "Verissimo questo bacio". Tra i vari utenti c'è chi crede che la ragazza si sia avvicinata al modello solo ed esclusivamente per motivi di visibilità: "Anita aspettava un messaggio da fuori per lasciarsi andare". Tuttavia c'è anche chi si è detto entusiasta per la nascita di questa nuova coppia: "Si vedeva che Anita stava resistendo da giorni. L'aereo è stato solo un modo per farla sciogliere". Un altro utente ha invece affermato: "Tra loro c'è sempre stato feeling, agli occhi non si mente".

Infine un'ulteriore utente ha commentato: "Grazie a questo messaggio, Anita si è riuscita a sciogliere ma non ha potuto non pensare a sua mamma che la guarda da lassù".

Tutti gli aerei arrivati sulla casa

Nella giornata di oggi, sono arrivati sulla casa più spiata d'Italia diversi aerei.

Oltre a quello dei "Jonita" e quello per Anita, i fan di Pepe hanno voluto fargli sentire il loro affetto: "Mente, cuore e carisma". Omer Elomari e Rasha Younes hanno ricevuto un aereo dai Rashmer: "Tesori d'Oriente, pura verità". Inoltre Elomari ha ricevuto un secondo aereo tutto per lui: "Il Malik di tutti i GF", nella lingua araba il termine "Malik" indica "re" o "sovrano".