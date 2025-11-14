Sirin scoprirà che il suo capo è convocato come testimone di un'aggressione nella puntata de La forza di una donna in onda giovedì 20 novembre: invece di dare a lui l'avviso, però, butterà la raccomandata nel cestino per metterlo nei guai.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin dimostrerà di essere poco seria anche nel lavoro: oltre a far scappare le clienti, infatti, farà un dispetto anche a Dundar, il proprietario del negozio. Nel frattempo, Enver e Hatice decideranno che affitteranno la loro stanza a Idil, la cugina di Emre.

Sirin combinerà guai al lavoro da commessa al negozio di Dundar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin non avrà nessun rispetto per il suo datore di lavoro. Enver troverà alla ragazza un impego come commessa in un negozio di stoffe, ma la pigrizia prenderà il sopravvento. Sirin farà scappare le clienti dicendo che i tessuti non sono buoni e passerà il suo tempo a giocare con il telefono e mangiare snack. Ogni volta che tornerà il suo capo, Sirin fingerà di essere indaffarata, ma durerà per pochi minuti e l'attività comincerà a risentire dell'arrivo della commessa. Un giorno, Sirin si troverà nel negozio quando arriverà una raccomandata destinata al proprietario del negozio, Dundar Ayaz.

Dopo aver firmato, la ragazza aprirà subito la busta, incuriosita del suo contenuto e scoprirà che il suo capo è stato convocato come testimone di una violenta aggressione. Sirin sarà molto divertita, soprattutto perché se l'uomo non si presenterà spontaneamente in tribunale sarà prelevato dalla polizia. La ragazza, pensando a questa eventualità, farà sparire la raccomandata buttandola nel cestino. I dispetti di Sirin a La forza di una donna sono all'ordine del giorno, ma questa sarà la prima volta che la follia della ragazza si riverserà su qualcuno che non fa parte della sua famiglia.

Enver e Hatice affitteranno la loro stanza a Idil

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 20 novembre, Sirin si annoierà parecchio in negozio e si affaccerà a guardare fuori.

Appena scorgerà Dundar da lontano, la ragazza si precipiterà al lavoro e prenderà un secchio per fingere di lavare il pavimento. L'uomo chiederà a Sirin se abbia venduto qualcosa durante la giornata, ma lei gli dirà che i clienti non hanno comprato. La ragazza proverà anche a fare la vittima, dicendo che forse è colpa sua: "Mia madre mi dice che creo il vuoto intorno a me dovunque vada", dirà. Dundar, dispiaciuto per lei, proverà a consolarla e le dirà che succede che ci siano giornate meno fortunate delle altre. Nel frattempo, Hatice deciderà di accettare la proposta di Enver e affittare la stanza della loro casa. A far cambiare idea alla donna sarà Emre che chiederà un posto per sua cugina Idil che lui non vuole più ospitare.

Hatice non se la sentirà di dire di no al suo datore di lavoro, anche perché Emre sta dando una grossa mano alla sua famiglia. Enver sarà felice perché l'idea di affittare è stata sua e finalmente si sentirà utile alle spese della casa.

La punizione di Enver per il furto di Sirin ne La forza di una donna

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Sirin ha rubato la busta di soldi che Sarp aveva dato ad Hatice per aiutare economicamente Bahar e la famiglia. Quando Enver lo ha saputo è andato su tutte le furie e ha deciso che sarebbe stata Sirin a ripagare il debito con Sarp. A questo proposito, il sarto ha imposto a sua figlia un lavoro che lui stesso le ha cercato da un amico, Dundar, che possiede un negozio di tessuti.

Sirin, abituata al lusso e alla comodità della villa di Suat, non ha preso affatto bene la cosa, ma non ha potuto tirarsi indietro. Certa che il padre di Piril la aiuterà, Sirin si è confidata con lui e gli ha raccontato che è costretta a vivere svolgendo un lavoro che non le piace affatto.