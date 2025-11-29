Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel palinsesto televisivo di lunedì 8 dicembre 2025.

L'appuntamento con la soap opera, eccezionalmente per quel lunedì, salterà nella fascia pomeridiana per lasciare spazio alla messa in onda di una diretta speciale del Tg1 dedicata all'omaggio di Papa Leone alla statua dell'Immacolata Concezione in piazza di Spagna a Roma.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore dell'8 dicembre

Gli spettatori e appassionati della soap opera di Rai 1 con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi dovranno prepararsi all'ennesimo cambio programmazione previsto nel corso dei prossimi giorni.

Lunedì 8 dicembre, infatti, la serie italiana salterà l'appuntamento in prima visione assoluta per lasciare spazio alla messa in onda di uno speciale del Tg1 previsto dalle 15:50 circa in poi.

Subito dopo La volta buona, quindi, non ci saranno le vicende dei protagonisti che popolano il celebre grande magazzino milanese, le quali torneranno in onda regolarmente a partire da martedì 9 dicembre, nella consueta fascia oraria che va dalle 16 alle 17 circa.

Continue variazioni di palinsesto per la soap opera Il Paradiso delle signore 10

Una variazione di palinsesto che si aggiungerà a quelle che si sono verificate nel corso del mese di novembre, durante il quale sono saltate diverse puntate e ci sono state variazioni di orario che hanno in parte scombussolato i fan più abitudinari.

La serie italiana, però, al momento risulta essere una delle più riviste in streaming online dagli spettatori sul portale web Rai Play, dove riesce a conquistare sempre un posto nella top 5 dei programmi maggiormente seguiti.

Tali variazioni hanno causato anche una lieve flessione degli ascolti della soap opera che, rispetto allo scorso anno, ha perso circa 2 punti percentuali di share in daytime.

Adelaide tenterà di togliersi la vita nei prossimi episodi de Il Paradiso 10

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10 previsti durante il mese di dicembre, rivelano che Adelaide arriverà a compiere un gesto estremo.

La contessa, in preda a un raptus di follia, dopo aver scoperto delle imminenti nozze tra Marcello Barbieri e Rosa Camilli, arriverà a voler togliersi la vita lasciando tutti senza parole.

Marcello, in primis, si mostrerà particolarmente provato e scosso dall'accaduto, tanto da decidere di recarsi in ospedale dove si trova ricoverata la contessa, per avere un confronto diretto.

E, dopo questo incontro, Marcello prenderà una decisione importante: rinviare le nozze con la sua nuova compagna Rosa Camilli, per evitare ulteriori dispiaceri alla sua ex.