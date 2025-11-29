Cambio programmazione per Forbidden Fruit nel palinsesto di lunedì 8 dicembre 2025. L'appuntamento con la soap opera turca che appassiona il pubblico di Canale 5 subirà delle variazioni nel primo giorno delle feste natalizie, andando a occupare anche la fascia oraria di Uomini e donne e del daytime di Amici 25.
Eccezionalmente per quel lunedì pomeriggio, infatti, Mediaset allungherà la durata della serie turca mandando in onda degli episodi speciali in prima visione assoluta.
Cambio programmazione per Forbidden Fruit l'8 dicembre
Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche durante la giornata di lunedì 8 dicembre, giorno in cui non saranno in onda le trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi.
Uomini e donne, così come il daytime di Amici 25, non saranno in onda come di consueto nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:25 circa.
Al loro posto, a partire dalle 14:30 circa andrà in onda un appuntamento speciale con Forbidden Fruit, che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 in questa prima giornata di festa.
La soap opera Forbidden Fruit allunga e raddoppia l'8 dicembre
La messa in onda, infatti, risulta prevista in palinsesto fino alle 16:30 circa: un doppio episodio per la durata complessiva di due ore.
A partire da martedì 9 dicembre, invece, si tornerà alla consueta programmazione di Forbidden Fruit con mezzo episodio che verrà trasmesso dalle 14:15 alle 14:45 circa.
Confermati anche gli episodi speciali del sabato pomeriggio che, per tutto il mese di dicembre, andranno in onda dalle 14:25 alle 15:30 circa, prima di lasciare spazio alla messa in onda de La forza di una donna in prima visione assoluta.
Il successo Auditel della soap opera turca nel daytime di Canale 5
A distanza di un po' di mesi dalla messa in onda del primo episodio, Forbidden Fruit ha dimostrato di aver saputo far breccia nel cuore degli spettatori di Canale 5, registrando ascolti in costante crescita.
Attualmente, la media nel daytime feriale di Canale 5, si aggira sulla soglia di 2,1 milioni di spettatori al giorno pari a uno share compreso tra il 18 e il 20%.
Buoni ascolti anche per il debutto nel sabato pomeriggio dove ha ottenuto un ascolto superiore ai 2 milioni di appassionati, arrivando a sfiorare il 19% di share.
Dati che hanno permesso alla rete ammiraglia del Biscione di vincere ancora una volta la gara ascolti del primo pomeriggio del sabato, superando i dati del talk show Bar Centrale trasmesso su Rai 1, fermo a una media del 14% di share.
Un successo che Mediaset potrà sfruttare ancora a lungo, dato che la soap risulta composta da un totale di sei stagioni.