Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un grande turbamento per il direttore del negozio. Nell’episodio che andrà in onda nel pomeriggio di giovedì 27 novembre su Rai 1 alle 16, Roberto sarà scosso dopo aver appreso qualcosa in merito al suo ex fidanzato Mario. Intanto, Landi si occuperà anche di ampliare lo staff, dando la possibilità a Johnny di iniziare un periodo di prova come magazziniere. Ci sarà spazio anche per le vicende legate alla concorrenza: alla Galleria Milano Moda, infatti, arriverà il momento di scegliere chi sarà il testimonial della nuova campagna pubblicitaria.

Roberto sconvolto da quanto scopre su Mario

Le vicende di Roberto Landi saranno al centro di diverse storyline nel corso dell’episodio che andrà in onda il 27 novembre. Il direttore de Il Paradiso delle signore vivrà nuovi turbamenti sentimentali, soprattutto quando scoprirà una notizia riguardante Mario Oradei, il suo ex compagno con il quale, mesi prima, aveva anche iniziato una convivenza. Le anticipazioni non svelano nel dettaglio cosa arriverà alle orecchie di Roberto, né se si tratti delle intenzioni serie che Oradei avrebbe nei confronti di Caterina, la sua attuale fidanzata.

Roberto assume Johnny come magazziniere de Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Roberto dovrà anche pensare al lavoro e cercare di non lasciarsi travolgere dai suoi problemi personali.

Per Landi arriverà quindi il momento di ampliare l’organico, dando l’opportunità a Johnny di iniziare un periodo di prova come magazziniere. Il cugino di Delia verrà così assunto a Il Paradiso delle signore, con la speranza di superare i primi giorni e ottenere la conferma del suo incarico a tempo indeterminato. Alla Galleria Milano Moda, invece, sarà il momento di decidere chi presterà il volto alla nuova campagna pubblicitaria. Ettore sarà categorico e vorrà che sia Odile la testimonial, ma la figlia di Adelaide non sarà d’accordo. Sarà Umberto a intervenire, cercando di far ragionare Odile e spingendola a valutare la proposta di Ettore. Al Circolo, infine, verrà organizzata una festa in occasione del film con protagonista Marina Valli.

L’attrice sarà felice di invitare le Veneri come ospiti all’evento.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha incontrato Mario

Nei precedenti episodi, Mario era tornato a Milano per fare una sorpresa alla sua fidanzata Caterina: Oradei si è presentato al negozio di moda consapevole di recarsi proprio nel luogo di lavoro dove il suo ex compagno è direttore. I due ex fidanzati si sono quindi incontrati proprio mentre Mario stava riabbracciando Caterina. Tuttavia, hanno finto di non conoscersi, senza lasciar trapelare nulla riguardo ai loro trascorsi. In seguito, Landi non è riuscito a smettere di pensare alle menzogne che Oradei sta raccontando all’ignara Caterina, la quale non sa di stare insieme a un ragazzo che in realtà non può amare le donne, poiché attratto dagli uomini.

Nel frattempo, Agata ha iniziato a insinuare qualche dubbio nella figlia di Fulvio, rimasta stranita dal fatto che, anche nei momenti in cui sono da soli, Mario non abbia mai provato a baciarla.