Selvaggia Lucarelli é tornata ad attaccare Barbara D'Urso. In un nuovo intervento, la giornalista ha tacciato l'ex volto di Mediaset di avere dei benefici dalla giuria a Ballando con le stelle. Lucarelli si é esposta anche sul cachet che D'Urso percepirebbe per la sua partecipazione al dancing show.

Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D'Urso: la critica in un nuovo articolo

Barbara D'Urso é di nuovo al centro del gossip. Questo perché, dopo che Gabriele Parpiglia ha lanciato il rumor secondo cui lei avrebbe accusato la produzione di Ballando con le stelle di aver violato gli accordi alla base del suo ingaggio, Barbara é stata menzionata anche nella newsletter di Selvaggia Lucarelli.

In un articolo quest'ultima accusa D'Urso di essere "un'autentica privilegiata", beneficiaria di favoritismi al dancing show condotto da Milly Carlucci.

Il riferimento é a dei presunti benefici che faciliterebbero a D'Urso il ruolo di concorrente rispetto ai colleghi. Ma non é tutto. L'ex volto di Mediaset avrebbe un trattamento privilegiato anche per quanto concerne il cachet percepito per la partecipazione a Ballando con le stelle. “Ha un cachet di diversi centinaia di migliaia di euro più vari benefit da autentica privilegiata. Ma fa la lagna.”, ha scritto nel suo articolo Lucarelli.

Tante critiche contro la concorrente di Ballando con le stelle

Riportando il suo parere critico su D'Urso, la giornalista ha poi rincarato la dose sostenendo che la concorrente abbia la tendenza a muovere del vittimismo per il supporto del pubblico, specialmente negli interventi sui social.

Questo, riferendosi alle reazioni che D'Urso ha avuto in risposta alle critiche dei giudici della gara di ballo.

“Sostanzialmente si diceva che LEI, poverina, a Ballando subisce una demolizione psicologica, costretta ad avere, sì, il massimo dei voti dalla giuria, ma a sopportare giudizi come “fai le faccette”, si legge in aggiunta nell'articolo. Selvaggia vorrebbe che Barbara esprimesse il suo punto di vista in modo trasparente, non solo nei post sui canali social ma anche quando é in diretta al dancing show.

Il gossip di Gabriele Parpiglia

L'intervento di Selvaggia Lucarelli é giunto dopo il gossip che ha lanciato Gabriele Parpiglia su Barbara D'Urso.

Secondo il giornalista, l'ex volto di Mediaset avrebbe reagito male alla sfida sostenuta negli ultimi minuti della diretta del 15 novembre 2025 scorso.

Al termine della puntata, nel backstage dello show, Barbara avrebbe contestato lo spareggio che non si sarebbe aspettata di dover affrontare contro Andrea Delogu e Martina Colombari. Per l'occasione avrebbe accusato la produzione di aver violato gli accordi alla base della partecipazione a Ballando con le stelle.