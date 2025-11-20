Da diverse settimane Sonia Bruganelli è entrata nel cast del Grande Fratello, e le sue opinioni dividono sia dentro che fuori la casa più spiata d'Italia. In un'intervista che è stata caricata sui profili social del reality, l'ex moglie di Paolo Bonolis ha giudicato le coppie di quest'anno, i concorrenti e il ruolo che ricoprono nelle dinamiche più interessanti: secondo la donna, ad esempio, Anita sarebbe il "comodino" di questa edizione perché non porterebbe fino in fondo le sue idee.

Il giudizio su Anita

Sonia Bruganelli sembra avere le idee molto chiare sui concorrenti e sulle coppie del Grande Fratello 2025, e le ha espresse in una recente intervista social.

Quando le è stato chiesto cosa pensa delle tre "ship" di quest'anno, ad esempio, l'opinionista ha detto: "I Jonita (Jonas e Anita) mi piacciono perché si confrontano, per me sono promossi. Gli Amanters (Grazia e Mattia) li rimando perché sono ancora tutti da scoprire. I Rashmer (Rasha e Omer) li boccio".

La donna, però, ha chiarito che non apprezza tutti i componenti di queste coppie, anzi la maggior parte di loro li considera poco presenti nelle dinamiche del gioco.

Tornando sui Jonita, ad esempio, Bruganelli ha un pensiero positivo su Jonas ("è imprevedibile, mi piace") e uno abbastanza negativo su Anita: "Lei è un comodino, a volte parla e poi si tira indietro".

Il successo dei Jonita all'esterno

Al momento la coppia più seguita e amata di quest'edizione del Grande Fratello è quella che in rete è stata ribattezzata i Jonita

Sin dall'inizio, infatti, molti fan hanno notato un feeling particolare tra Jonas e Anita e hanno creato un hashtag per la "ship" che qualche settimana fa si è concretizzata.

I due ragazzi detengono anche il record di aerei dall'esterno: nell'ultimo periodo, infatti, sulla casa sono volati tantissimi striscioni sia per la coppia che per i concorrenti singoli, e tutti gli altri sono rimasti a guardare e ad applaudire.

Forse solo Rasha e Omer possono vantare un fandom attivo come quello dei Jonita, e questo supporto potrebbe essere decisivo nei televoti che porteranno all'elezione del vincitore di quest'edizione del reality.

Plevani, Pacelli e Secondi in ombra

Tornando a Sonia Bruganelli, il suo ingresso nel cast fisso del Grande Fratello ha messo un po' in ombra gli altri opinionisti.

I fan hanno notato che da diverse puntate gli interventi di Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi sarebbero diminuiti parecchio rispetto all'inizio dell'edizione, anzi Simona Ventura si rivolgerebbe quasi sempre all'ex moglie di Bonolis quando è alla ricerca di un parere esterno sulle dinamiche del gioco.