Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dall'1 al 5 dicembre, Adelaide chiederà a Marcello di annullare le sue nozze. L'uomo si opporrà con forza a tale richiesta, al contrario la sua fidanzata Rosa non escluderà questa ipotesi.

Ettore e Greta, intanto, recupereranno la foto di Matteo che ritrae loro da bambini, mentre Johnny stupirà Irene regalandole un libretto del Nabucco in vista dell'opera del Teatro La Scala.

Adelaide decide di bandire Marcello da ogni evento del Circolo

Adelaide ritornerà a Milano dopo il suo viaggio e sembrerà di buon umore.

In occasione di un evento letterario al Circolo, la contessa ne approfitterà per consegnare a Rosa una busta rivolta a Marcello, nella quale è indicata la decisione di escludere l'uomo da ogni evento che si terrà nel locale. Questa scelta provocherà una diversità di vedute tra Odile e Marta.

Mimmo, intanto, dovrà andare via dal suo appartamento e Johnny troverà una soluzione adeguata per entrambi.

Nel frattempo in sartoria ci sarà parecchio movimento per l'apertura della stagione lirica del Teatro La Scala e Fulvio ripenserà con malinconia ai tempi passati. Chiara e Rebecca Brugnoli andranno al Paradiso per trovare l'abito migliore, mentre Silvana darà a Matteo una foto di Ettore e Greta da piccoli.

I fratelli Marchesi recuperano la foto

Fulvio non troverà i biglietti per l'opera, ma Delia interverrà per aiutarlo, mentre Irene si recherà alla Prima del Teatro La Scala con Cesare, anche se Johnny la stupirà regalandole un libretto del Nabucco.

Inoltre tra il Paradiso e la Galleria Moda Milano ci sarà una sfida sull'abito migliore che indosseranno le sorelle Brugnoli nella serata teatrale inaugurale. Chiara confiderà in un vestito semplice, al contrario di Rebecca che chiederà espressamente ad Ettore ed Odile di disegnarle qualcosa che la renda unica.

Nel frattempo Ettore verrà a conoscenza che Matteo è in possesso di una seconda foto della sua famiglia ed insieme a sua sorella si attiverà per recuperarla.

I due fratelli Marchesi riusciranno nel loro intento e Portelli non troverà più la foto.

In tutto questo, Odile non sarà d'accordo con Umberto e Marta circa il fatto di non dire nulla ad Adelaide del matrimonio tra Rosa e Marcello. La giovane stilista riferirà tutto alla madre, la quale si recherà immediatamente da Barbieri e lo inviterà a non sposarsi più. L'uomo si opporrà alla richiesta, al contrario della giovane Camilli che pare disposta a venire incontro alla contessa.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Odile è rimasta molto delusa dall'ultima campagna pubblicitaria ideata da Ettore per conto della Galleria Moda Milano. Inoltre Enrico, dopo avere svolto una consulenza con l'Inter, ha avuto un altro prestigioso incarico.

Marina Valli, invece, ha organizzato una festa al Circolo, mentre il legame tra Mario e Caterina è proseguito anche se non sono mancati i problemi tra i due.