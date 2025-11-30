Negli episodi di Un posto al sole in onda su Rai 3 dall'1 al 5 dicembre, Eduardo comprenderà di non poter dare un futuro roseo a Clara e Nunzia e finirà per fare uno sbaglio quando conoscerà Stella. Inoltre Gennaro rimarrà spiazzato di fronte al cambio di opinione di Chiara nei suoi confronti.

Marina, invece, soffrirà per quanto avvenuto ad Alice, mentre Raffaele sarà pronto ad allestire il presepe prima di lasciare la portineria.

Otello e Renato cercano di convincere Raffaele a non andare in pensione

Marina e Roberto si attiveranno in ogni modo per contrastare Gennaro, in vista soprattutto del ritorno a Napoli di Chiara Petrone.

Gagliotti però non rimarrà inerme e farà una contromossa, che dimostrerà ai coniugi Ferri di avere ancora degli alleati al suo fianco. Roberto, pur di fermarlo, porterà la moglie ad assumere una scelta rischiosa e difficile. Intanto gli scontri tra i Gagliotti e Ferri coinvolgeranno pure Alice e Vinicio, anche se il loro rapporto risulterà essere più forte che mai.

Nel frattempo Otello e Renato uniranno le forze, nella speranza di convincere Raffaele a non lasciare il lavoro di portiere presso Palazzo Palladini. Poggi avanzerà a Testa una idea per far cambiare idea all'amico, ma ogni cosa non andrà come sperato.

Bice pensa a Cotugno come finanziatore per incastrare Troncone

Filippo riceverà una importante offerta di lavoro da parte di Chiara.

Intanto Marina e Roberto dovranno fronteggiare le conseguenze scaturite dalla riunione avuta con Petrone ai Cantieri. Anche Gennaro rimarrà stupito dal cambiamento di opinione che Chiara ha avuto nei suoi confronti. Inoltre Marina attraverserà un periodo di profonda crisi a causa di quanto avvenuto ad Alice.

Nel frattempo Raffaele si dedicherà all'allestimento del presepe, che rappresenterà il suo addio definitivo alla portineria. In tutto questo, Renato si isolerà sempre di più, mentre Guido e Mariella cercheranno di gestire l'esuberanza Bice, la quale sarà determinata a recuperare tutto quanto è suo e penserà a Cotugno come finanziatore per incastrare Troncone.

Intanto Eduardo soffrirà perché si renderà conto che difficilmente qualcuno a Napoli gli darà un posto di lavoro ed in questo modo non potrà dare la vita che tanto vorrebbe per Clara e Nunzia.

Sabbiese passeggerà per le vie della città e quando si fermerà ad una bancarella di un presepe, conoscerà una donna di nome Stella che lo colpirà subito.

Un riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Castrese ha espresso il suo parere favorevole e ha deciso di raccontare in radio le condizioni in cui sono versate le sue bufale sotto la gestione di Gennaro. Inoltre Alberto si è mostrato impotente di fronte al comportamento di Gianluca e ha chiesto aiuto a Rossella.

Jimmy, invece, ha evidenziato un certo malessere a causa della lontananza da Camillo, mentre Alice è rientrata a Napoli e ha contattato a Vinicio.