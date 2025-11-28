Il Paradiso delle Signore torna a emozionare con una nuova settimana di intriganti sviluppi nella Milano degli anni '60. Le puntate, in onda su Rai 1 dal 1° al 5 dicembre alle 16, segnano il sorprendente ritorno di Adelaide, che dopo un viaggio, si presenta a Milano con un umore insolitamente positivo. Nel frattempo, la città è in fermento per l'apertura della stagione lirica 1966-1967 del Teatro alla Scala, un evento imperdibile per l'alta società. Al Paradiso, Chiara e Rebecca Brugnoli sono alla ricerca dell'abito perfetto per la Prima, mentre Fulvio si trova a fare i conti con la nostalgia delle opere passate.

Parallelamente, Matteo condivide con Odile una vecchia foto di famiglia, un gesto che solleva questioni irrisolte. Al Circolo, Adelaide consegna misteriosamente una busta a Rosa, destinata a Marcello, mentre le tensioni tra Rosa e Marcello crescono nel tentativo di pianificare il loro matrimonio.

Adelaide e il misterioso ritorno a Milano

Adelaide, rientrata a sorpresa dal suo viaggio, sembra portare con sé un'aria di cambiamento. Apparentemente di umore migliore, la sua presenza a Milano non passa inosservata, soprattutto quando si presenta al Circolo durante un evento letterario. Qui Adelaide coglie l'occasione per consegnare a Rosa una busta destinata a Marcello, un gesto che lascia intendere l'esistenza di piani più grandi in corso.

La sua decisione di bandire Barbieri dal Circolo crea divisioni tra Marta e Odile, segno che le dinamiche sociali e familiari sono tutt'altro che stabili. La tensione si intensifica quando Odile, in disaccordo con la scelta di Marta e Umberto di non informare Adelaide delle nozze imminenti di Rosa e Marcello, decide di confessare tutto alla madre, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alle vicende familiari.

Le sfide di Rosa e Marcello verso il matrimonio

Rosa e Marcello, immersi nei preparativi per il loro matrimonio, si trovano ad affrontare una serie di ostacoli inaspettati. La scelta di Adelaide di escludere Barbieri dal Circolo complica ulteriormente le cose, creando tensioni con Marta e Odile.

Tuttavia, le difficoltà non finiscono qui. Rosa si trova a riflettere sulla richiesta di Adelaide, che sembra avere un impatto significativo sui suoi piani futuri. Marcello, dal canto suo, è determinato a portare avanti i preparativi, nonostante i dubbi di Rosa. In parallelo, le sorelle Brugnoli affrontano la sfida di trovare l'abito perfetto per la Prima della Scala, mentre Ettore e Greta si impegnano in un rischioso piano per recuperare una foto di famiglia, che Matteo aveva inizialmente condiviso con Odile. Questo oggetto, apparentemente innocuo, si rivela essere un elemento chiave per svelare vecchi rancori e segreti familiari.

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle Signore

Nella puntata precedente di Il Paradiso delle Signore, andata in onda venerdì 28 novembre, Matteo ha accolto la madre Silvana e le ha presentato Marina, mentre Rosa e Marcello erano impegnati nella scelta dei testimoni per il loro imminente matrimonio.

Enrico ha intrapreso un nuovo cammino accademico, trovando un'alternativa alla chirurgia con una serie di lezioni universitarie. Nel frattempo Botteri è stato costretto a rinunciare alla festa per il film a causa di problemi familiari persistenti. Al Circolo, Greta ha incontrato una persona che sembra ricordarla da un passato lontano, aggiungendo un elemento di mistero alle dinamiche sociali della Milano degli anni '60.