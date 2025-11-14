Don Samuel riceverà la lettera di scomunica a La Promessa nelle prossime puntate e questo manderà in panico Maria che vedrà dietro tutto questo Petra.

Le anticipazioni rivelano che Maria non avrà dubbi: "È stata Petra", dirà a tutta la servitù, mettendo la donna in seria difficoltà. Don Samuel, però, sarà certo dell'innocenza della governante che negli ultimi tempi è cambiata profondamente e non avrebbe motivo di voltargli le spalle.

Il cambiamento di Petra non convincerà nessuno

Le anticipazioni de La Promessa annunciano guai in arrivo per don Samuel.

Il parroco sarà una figura fondamentale per tutti al palazzo e in particolare si legherà molto a Petra. Quest'ultima ritroverà in don Samuel la voglia di aiutare gli altri e cambierà anche moltissimo. La governante sarà più gentile con tutti i suoi colleghi e si darà da fare anche per il rifugio dei poveri. In questo contesto, Petra conoscerà Alicia, una donna in forte difficoltà a cui troverà persino un lavoro cambiandole la vita. L'impegno della governante sarà evidente agli occhi del parroco che sarà fiero di lei, ma i suoi colleghi sembreranno non accorgersene. Maria continuerà a rispondere male a Petra e la tratterà con sufficienza, facendole pesare molto il suo passato. In un momento di sconforto, Petra scoppierà a piangere con don Samuel: "Mi sento così sola", dirà disperata, spiegando che tutti i suoi sforzi per essere una persona migliore non servono a niente.

Eppure, la governante sarà davvero cambiata e molti fatti lo dimostreranno. Oltre alle opere di carità e alla gentilezza verso i suoi colleghi, Petra vedrà il bacio tra Samuel e Maria ma custodirà il segreto. Un giorno, a La Promessa, arriverà una lettera di ammonimento per il parroco e questo farà preoccupare molto Maria. Nelle poche righe provenienti direttamente dal vescovado, si presenterà a don Samuel la possibilità di essere scomunicato dopo una relazione ricevuta contro di lui.

Maria temerà di perdere per sempre don Samuel

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria sarà convinta che sia stata Petra a giocare un brutto scherzo a don Samuel e questo la farà incattivire ancora di più nei suoi confronti.

Il parroco, però, sarà certo dell'innocenza di Petra e avrà un duro scontro con Maria che prometterà di cambiare il suo atteggiamento. Un'altra lettera, però, farà tremare la ragazza: la scomunica non sarà più una remota possibilità, don Samuel dovrà rinunciare alla tonaca. A quel punto Maria si confiderà con i suoi colleghi e dirà a tutti quello che sta succedendo: "È stata Petra", dirà con rabbia, mettendo di nuovo la servitù contro di lei. Teresa si domanderà quale possa essere il motivo della scomunica e giungerà alla conclusione che forse celebrare le nozze di Catalina in segreto abbia causato tutto questo. Petra sarà a tavola con gli altri quando sarà accusata dalla cameriera: "Lo manderanno via dalla chiesa come un appestato per colpa tua".

L'arrivo di Ana a La Promessa ha messo in difficoltà Petra

Nelle puntate de La Promessa in onda in Italia, Petra sta attraversando un momento critico a causa dell'arrivo di Ana. La madre di Santos, infatti, ha riacceso nel ragazzo la speranza di riavere la sua famiglia unita. Ricardo non ha mostrato segnali di grande apertura verso sua moglie, ma Ana è convinta che riuscirà a tornare con lui. Vedere Santos così preso dalla sua famiglia ha reso felice Petra, visto che è stata lei ad aiutarlo a ritrovare sua madre. Adesso, però, Petra si sente messa da parte e questo la fa soffrire molto. Santos, infatti, è l'unico a non provare disprezzo per lei e in lui Petra aveva rivisto il figlio che ha perso tempo fa.

Perdere Santos, per la governante significherebbe tornare nella solitudine. Maria egli altri non sopportano Petra, ma neanche lei fa nulla per essere accettata. Al contrario, la donna tratta tutta la servitù de La Promessa con arroganza.