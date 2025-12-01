Dal 9 gennaio una nuova produzione televisiva amplia l’universo narrativo di Gomorra: arriva su Sky la serie Gomorra - Le origini, presentata come un prequel della saga che ha riportato con forza al centro del dibattito pubblico il tema della criminalità organizzata e del suo radicamento nel tessuto urbano napoletano. La nuova serie si inserisce in un percorso già articolato tra letteratura, cinema e televisione, con l’obiettivo di raccontare la fase precedente agli eventi ormai noti al pubblico, ossia gli anni che precedono l’intreccio narrativo che ha reso celebre Gomorra sul piccolo schermo.

L’esordio fissato a inizio gennaio rappresenta un passaggio significativo per il catalogo seriale di Sky, che continua a investire nella serialità di produzione italiana con titoli capaci di dialogare sia con il pubblico nazionale sia con quello internazionale. La scelta di tornare alle “origini” del mondo criminale già esplorato in precedenza suggerisce una volontà di approfondire personaggi, dinamiche di potere e trasformazioni sociali che, nella cronologia della storia, precedono alleanze, tradimenti e conflitti già conosciuti dagli spettatori.

Dal romanzo al fenomeno televisivo, fino al prequel

Per comprendere la rilevanza di Gomorra - Le origini è utile ricordare il percorso che ha portato alla nascita della saga.

Il mondo di Gomorra si è imposto prima di tutto in ambito letterario, raccontando in forma di indagine narrativa l’intreccio tra camorra, economia globale e trasformazioni del territorio. Successivamente, nel 2008, è arrivata l’adattamento cinematografico, che ha contribuito a definire un nuovo sguardo visivo sulle periferie campane e sul potere criminale, con un linguaggio asciutto e un’ambientazione fortemente radicata negli spazi reali.

La serialità televisiva ha poi ampliato ulteriormente questo universo. Gomorra - La serie ha debuttato nel 2014 su piattaforme a pagamento, aprendo una stagione in cui la produzione televisiva italiana ha cominciato a misurarsi con standard internazionali per scrittura, fotografia e cura delle ambientazioni.

La serie ha seguito per più stagioni le vicende di clan camorristici immaginari ma calati in un contesto molto riconoscibile, tra quartieri popolari, cantieri, magazzini e interni domestici in cui il potere criminale influenza in modo pervasivo la vita quotidiana.

Nel corso degli anni, le vicende dei protagonisti si sono sviluppate in una trama caratterizzata da alleanze temporanee e rovesciamenti improvvisi, ribadendo come il potere criminale si regga su equilibri instabili e su una continua ridefinizione dei rapporti di forza. Il successo internazionale della serie ha mostrato come una storia fortemente legata a un territorio specifico possa essere compresa e seguita da pubblici molto diversi, grazie a un linguaggio visivo riconoscibile e a temi universali come l’ambizione, il controllo del territorio, il conflitto generazionale e la fragilità dei legami familiari.

In questo contesto, il nuovo prequel televisivo intende collocarsi a monte del racconto già noto, concentrandosi sulla fase precedente alla piena affermazione dei clan al centro della saga. La nozione stessa di prequel implica la possibilità di esplorare i presupposti delle scelte e dei rapporti fra i personaggi, mostrando il formarsi di alleanze, rivalità e legami familiari che, nelle stagioni già trasmesse, apparivano spesso come dati di fatto. L’attenzione alle origini consente anche di tornare su momenti chiave della trasformazione urbana e sociale del territorio, inserendo le trame individuali all’interno di processi più ampi.