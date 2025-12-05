Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma dal 15 al 19 dicembre su Rai 1 rivelano che Adelaide finirà per ingannare il suo ex Marcello, dato che metterà in atto l'ennesimo piano vendicativo per fargliela pagare dopo che l'ha lasciata a pochi giorni dal matrimonio.

Un piano crudele che verrà scoperto da Matteo, il quale riuscirà a incastrare la contessa e cercherà di far aprire gli occhi al fratello mentre Caterina riceverà la proposta di nozze ufficiale da parte del suo nuovo compagno Mario.

Adelaide inganna l'ex Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre

La contessa Adelaide annuncerà la sua partenza da Milano in vista del periodo delle feste natalizie: la donna intende allontanarsi dalla città per recuperare le forze e le energie dopo un ultimo periodo faticoso, durante il quale ha cercato anche di togliersi la vita.

Prima della partenza, però, Adelaide farà recapitare un messaggio criptico e sospetto al suo ex Marcello Barbieri.

Il contenuto di tale messaggio non viene svelato nelle nuove trame della soap opera anche se, dopo questo biglietto, Marcello resterà sconvolto e si mostrerà preoccupato dalla donna, temendo che possa compiere nuovi gesti estremi.

In realtà non sa che Adelaide lo sta solo ingannando, dato che metterà in atto l'ennesimo piano vendicativo ai danni di Barbieri.

Matteo Portelli incastra la contessa Adelaide negli episodi al 19 dicembre

Lo scopo di Adelaide è quello di farla pagare a Marcello per la fine della loro storia e l'annullamento del matrimonio anche se, Matteo, riuscirà a rendersi conto che la contessa sta raggirando il fratello e deciderà di intervenire, per provare a fargli aprire gli occhi.

Marcello, però, non apparirà d'accordo con Matteo e andrà avanti per la sua strada, preoccupato per le sorti della contessa Di Sant'Erasmo.

Intanto Mario farà un ulteriore passo avanti importante nei confronti della sua fidanzata Caterina: dopo essersi dichiarato, riuscirà a sorprenderla con una proposta di matrimonio ufficiale che lascerà spiazzato anche Fulvio Rinaldi.

Crescono gli ascolti de Il Paradiso delle signore nel daytime del pomeriggio di Rai 1

In attesa di questi episodi, dopo il cambio programmazione delle ultime settimane, gli ascolti de Il Paradiso delle signore sono tornati a migliorare su Rai 1.

La soap opera, in questo inizio del mese di dicembre, viaggia su una media giornaliera di oltre 1,6 milioni di telespettatori fissi in daytime, pari a uno share che ha raggiunto il 19%, con picchi del 21% durante la messa in onda prima dell'inizio del talk show Vita in diretta, condotto da Alberto Matano.