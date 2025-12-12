La trama de Il Paradiso delle signore di martedì 23 dicembre rivela che Marcello Barbieri si metterà nei guai con Rosa Camilli, dato che rischierà di non arrivare in tempo dalla fidanzata per trascorrere insieme il loro primo Natale da coppia.

Nel frattempo, Caterina riceverà un regalo inaspettato da parte di suo padre Fulvio, mentre Ciro riuscirà ad avere un'idea brillante per trascorrere tutti insieme il giorno di Natale.

Marcello Barbieri si ritrova nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 23 dicembre

Marcello, dopo aver raggiunto la contessa Adelaide a St.

Moritz, finirà per trascorrere con lei giornate di assoluto relax.

La contessa sarà particolarmente serena ed entusiasta del piano che è riuscita a mettere in piedi, al punto da far allarmare il suo ex compagno, che aveva scelto di lasciare Milano per raggiungerla nella località di montagna.

Tuttavia, Marcello si ritroverà nei guai: dopo aver prolungato la sua permanenza allo chalet con Adelaide, rischierà di non rientrare in tempo a Milano, dove ad attenderlo ci sarà la sua fidanzata Rosa Camilli.

I due si sono organizzati per trascorrere insieme il loro primo Natale, ma la scelta di Marcello di raggiungere Adelaide rischia di mandare all'aria il loro progetto.

Caterina riceve un regalo inaspettato da suo padre Fulvio Rinaldi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 23 dicembre, inoltre, rivelano che Fulvio sorprenderà sua figlia Caterina facendole un regalo speciale, che renderà la ragazza felice.

Intanto, Ciro escogiterà un piano per far sì che possa trascorrere le feste natalizie in compagnia dei loro amici.

Gianlorenzo Botteri, invece, si appresterà a scegliere il regalo ideale per suo figlio Teo, mentre Anita non vedrà l'ora di scartare tutti i pacchi regalo che sono arrivati per lei a Villa Guarnieri.

Previsto uno stop per Il Paradiso delle signore nel daytime pomeridiano di Rai 1

Una settimana natalizia anomala per la soap opera pomeridiana di Rai 1, poiché non andrà in onda dal 24 al 26 dicembre.

Anche quest'anno la Rai ha optato per uno stop momentaneo nel periodo clou delle feste natalizie, così da non sprecare episodi salienti.

Nelle ultime settimane, la soap è tornata a crescere dal punto di vista Auditel, registrando una media di oltre 1,6 milioni di spettatori al giorno con uno share che ha raggiunto anche il 19%, superando il daytime di Amici di Maria De Filippi, trasmesso su Canale 5 e fermo al 17-18% di share.