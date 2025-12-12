Nezir farà disperare Sarp con l'ennesima visita al capanno nella puntata de La forza di una donna di martedì 16 dicembre: "Sposerò tua moglie", dirà, "Prepara un abito elegante".

Le anticipazioni tv rivelano che Nezir non dirà a Sarp chi tra Bahar e Piril sarà la sua sposa: "In ogni caso i tuoi figli giocheranno nel mio giardino", dirà prima di andarsene. Sarp crederà di impazzire dalla sofferenza, ma non potrà fare altro che colpire la porta.

Nuove nozze a La forza di una donna? Nezir farà la proposta a Bahar e Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la vendetta di Nezir nei confronti di Sarp continuerà.

Anche questa volta, Korkmaz userà la famiglia del suo nemico per colpirlo dove fa più male. Nezir farà chiamare Piril e Bahar nel suo ufficio e parlerà alle due donne del destino del loro marito. Entrambe le donne si sforzeranno di far capire a Korkmaz che Sarp non merita di morire e lui coglierà l'occasione per metterle con le spalle al muro. "Una di voi mi sposerà", dirà Nezir, "Avete detto che sareste disposte a tutto per salvare Sarp". Le parole di Nezir, accompagnate dall'anello di fidanzamento che apparteneva a Mert, faranno gelare il sangue nelle vene di Piril e Bahar. Da quel momento in poi, tra le due donne nasceranno diverse discussioni su chi dovrebbe sacrificarsi per salvare Sarp.

Nezir terrà a precisare che si tratterebbe di un matrimonio sulla carta e che non sfiorerebbe sua moglie. Korkmaz spiegherà che Bahar o Piril continueranno a vivere nella villa con i bambini e Sarp tornerebbe in libertà. Piril insisterà affinché sia Bahar a sposare Nezir, poiché in questo modo potrebbe dare un futuro agiato ai suoi bambini.

Suat terrorizzato all'idea di un matrimonio tra Nezir e Piril

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 16 dicembre, Nezir andrà a trovare Sarp nel capanno per dargli la notizia. Anche questa volta Korkmaz riuscirà a far disperare il suo prigioniero torturandolo psicologicamente. "Prepara un abito elegante", dirà Nezir, "Sposerò tua moglie". Suat sarà terrorizzato all'idea che la triste sorte capiti a Piril, mentre Sarp domanderà al suo nemico a quale delle due mogli si riferisce.

"In ogni caso i tuoi figli giocheranno nel mio giardino", dirà Nezir prima di andare via lasciando il discorso in sospeso. Suat avrà un malore, mentre Sarp continuerà inutilmente a gridare e a colpire la porta.

Il gioco crudele di Nezir: far credere a Sarp che Doruk sarebbe stato giustiziato

Nelle puntate precedenti, Nezir ha già fatto un gioco simile per far disperare Sarp. Quella volta, al centro del suo trucco, c'era Doruk. Korkmaz è andato a trovare il suo prigioniero e gli ha messo davanti tre foto capovolte. Sarp ha scelto a sorte di sacrificare Doruk perché Nezir gli ha imposto di prendere una delle foto che raffiguravano i suoi tre figli maschi. Korkmaz non ha torto un capello a Doruk che si è divertito molto a giocare con lui, ma Sarp ha pensato che suo figlio fosse stato giustiziato.