Cambia data e orario per l'ultima puntata de La notte nel cuore, la soap opera turca di Canale 5 che continua ad appassionare il pubblico in vista degli episodi conclusivi di sempre in prima visione assoluta.

Le nuove puntate troveranno spazio non più nella fascia serale, così come è accaduto fino a questo momento, dato che saranno trasmesse in seconda serata al termine di alcuni episodi inediti di Io sono Farah che, in queste settimane, non sta affatto brillando dal punto di vista Auditel.

Cambia data e orario dell'ultima puntata de La notte nel cuore su Canale 5

In queste settimane di programmazione autunnale, La notte nel cuore è stata sempre trasmessa in prime time, dove ha permesso alla rete ammiraglia di Mediaset di registrare degli ottimi ascolti.

Complice la messa in onda delle doppie puntate settimanali trasmesse nel corso dell'ultimo periodo, la messa in onda degli episodi finali di sempre era in programma per martedì 23 dicembre su Canale 5.

Ma, alla fine, i vertici del Biscione hanno scelto di rimodulare la programmazione della fascia serale e di puntare sulla messa in onda di Io sono Farah nel prime time del 23 dicembre, per fare in modo che la soap possa risollevarsi dal punto di vista degli ascolti dopo le difficoltà registrate nel corso delle ultime settimane, quando è crollata all'11% di share.

Quando c'è il finale de La notte nel cuore in prime time su Canale 5

Martedì 23 dicembre, alle 22:00, andrà in onda una nuova puntata di Io sono Farah seguita alle 23:05 da La notte nel cuore di cui sarà trasmesso un singolo episodio.

La puntata finale di sempre della soap opera turca incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay, invece, sarà trasmessa martedì 30 dicembre sempre dalle 22:00 in poi su Canale 5.

Il finale della soap, quindi, andrà in onda in seconda serata: gli spettatori dovranno fare le ore piccole per assistere a tutti i colpi di scena che faranno calare per sempre il sipario sulla fortunata serie turca.

Cihan e Melek innamorati e felici nel gran finale della soap turca di Canale 5

Intanto, le anticipazioni sulla puntata conclusiva de La notte nel cuore rivelano che per Cihan e Melek arriverà il momento di coronare il loro sogno d'amore.

I due riusciranno a superare tutte le incomprensioni che avevano messo a dura prova il loro rapporto e saranno pronti a viversi questa storia d'amore, grazie anche alla presenza della loro amata bambina.

Anche per Nuh e Sevilay sarà un finale felice: i due, dopo essere convolati a nozze insieme, si dedicheranno a un lungo viaggio di nozze che permetterà loro di ritrovare la serenità e l'armonia di coppia, pronti a viversi insieme questa nuova fase della loro vita.