Nezir farà recapitare un grosso pacco per Bahar nella puntata de La forza di una donna di martedì 23 dicembre e il regalo arriverà a casa di Hatice e Enver.

Sirin aprirà la porta ad Azmi e prenderà il pacco, perché Bahar sarà al lavoro. La ragazza riuscirà a trattenersi, ma sarà tentata più volte di aprire quel regalo con una grande fiocco rosso.

Tensioni tra Ceyda e Hatice a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir ascolterà Doruk e lascerà liberi tutti. Bahar, Sarp e i bambini andranno a stare momentaneamente da Hatice e Enver e questo non sarà apprezzato da tutti.

Sirin non sopporterà la presenza di suo cognato in casa e avrà un durissimo scontro con Bahar. A prenderla peggio, però, sarà Ceyda che affronterà Hatice: "Se accetti Sarp dimenticati di me", dirà senza mezzi termini. La donna riterrà Sarp il colpevole della morte di Yeliz e dell'arresto di Arif e dirà quello che pensa anche a Bahar. Nel frattempo, Kismet riceverà da Azmi le prove che cercava e potrà finalmente andare a prendere suo fratello dal carcere. Arif sarà libero e chiederà di andare subito a riabbracciare la sua amata. L'uomo penserà di fare una sorpresa a Bahar e quindi si recherà direttamente al locale di Emre dove la donna lavora. Arif resterà a lungo sulla porta ad osservare Bahar parlare con i clienti fino a quando lei non si accorgerà della sua presenza.

Rivedersi sarà un'emozione grandissima per entrambi che si lasceranno andare ad un profondo abbraccio.

Il ritorno di Arif e la grande emozione di Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 23 dicembre, Arif entrerà nel locale per salutare anche Hatice e Ceyda che saranno molto felici di rivederlo. Nel frattempo, Azmi busserà a casa di Hatice con un grosso pacco con un fiocco rosso da parte di Nezir, destinato a Bahar. Ad aprire sarà Sirin che prenderà il pacco e assicurerà ad Azmi che non lo avrebbe aperto. La ragazza spiegherà che Bahar si trova al lavoro ma si impegnerà a farle avere quanto dovuto. Una volta rimasta sola in casa, Sirin sarà molto tentata di aprire quella scatola.

Anche se tenterà di distrarsi, il suo sguardo cercherà sempre quel fiocco rosso, ma riuscirà a trattenersi.

Cosa contiene la scatola per Bahar?

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, Nezir ha imposto a Bahar o Piril di sposarlo, chiedendo alle donne di decidere chi delle due si sarebbe sacrificata per salvare la vita di Sarp. Nessuna delle due donne ha voluto accettare la proposta e quindi è stato lo stesso Nezir a scegliere. L'uomo ha fato trovare davanti alla porta di Bahar una grande scatola con un abito da sposa. Quando la donna ha visto questo regalo ha capito ed è scoppiata in un pianto disperato. Nisan e Doruk sono corsi ad abbracciarla e hanno pianto con lei, convinti che si fosse ammalata di nuovo. Tutto farebbe pensare che la scatola contiene quell'abito da sposa, anche perché la dimensione sarà la stessa di qualche giorno prima. Nezir, però, sa sempre come stupire.