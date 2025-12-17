Le nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 in programma nel corso della stagione invernale su Rai 1 potrebbero vedere Adelaide nei guai dopo aver cercato di vendicarsi brutalmente nei confronti di Rosa Camilli.

Come svelato dalla stessa Vanessa Gravina in una recente intervista, ci saranno un bel po' di guai per la contessa dovuti al suo desiderio di vendetta nei confronti di Marcello e della sua nuova fiamma, tanto che uno dei volti noti della serie finirà anche a dover scontare la sua pena dietro le sbarre e non si esclude che possa trattarsi proprio di Adelaide.

Adelaide medita vendetta contro Marcello e Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Le trame dei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che Adelaide lascerà credere a tutti di essersi lasciata alle spalle la fine della sua relazione con Marcello e addirittura di averlo perdonato, al punto da mostrarsi pronta a riaccoglierlo all'interno del Circolo.

In realtà, però, la contessa continuerà a nutrire una profonda sete di vendetta nei confronti dell'ex fidanzato, al punto da essere pronta a sferrare dei nuovi colpi bassi.

Il sospetto, infatti, è che Adelaide possa accanirsi nei confronti di Rosa Camilli, pur di fare in modo che non si arrivi alla fatidica data delle nozze che la giornalista ha fissato con Marcello.

Adelaide in carcere e Rosa rischia la vita: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 10

Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, Adelaide potrebbe così rendersi artefice di un drammatico e terribile incidente che avrebbe come protagonista la giornalista del grande magazzino milanese.

Rosa si ritroverebbe sospesa tra la vita e la morte dopo un tremendo impatto e, in seguito alle prime indagini, verrebbe fuori che l'artefice di quanto è accaduto possa essere proprio la contessa di Sant'Erasmo.

Un duro colpo per tutti i familiari della contessa che si ritroverebbe così a dover scontare la sua pena dietro le sbarre: per lei si aprirebbero le porte del carcere mentre Rosa si ritroverebbe ad affrontare una delle battaglie più dure della sua vita.

Crescono gli ascolti della soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi

In attesa di questi nuovi episodi, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 è tornato a crescere dal punto di vista degli ascolti.

La media registrata nel corso dell'ultimo periodo di messa in onda si è stabilita sulla soglia del 19% pari a circa 1,7 milioni di spettatori fissi al giorno.

La soap assicura così un ottimo traino alla Vita in diretta di Alberto Matano che viaggia su una media costante del 20-21% di share al pomeriggio.