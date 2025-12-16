Attimi di paura per Cihan Sansalan che, nella puntata finale de La notte nel cuore in onda martedì 23 dicembre, si ritroverà a lottare tra la vita e la morte dopo essere stato ferito durante una rapina in gioielleria. Tutto accadrà sotto gli occhi di Melek, che resterà al capezzale pregando per un suo risveglio.

Cihan protegge Melek durante una rapina ma viene colpito da uno sparo

L'ultima puntata della serie turca riserverà nuovi colpi di scena e attimi di alta tensione, soprattutto per quanto riguarda la coppia formata da Cihan e Melek. Quest'ultima, dopo aver scoperto che il marito le ha tenuto nascosto di aver avuto un flirt con Peri, non ne vorrà più sapere di lui.

Cihan cercherà in tutti i modi di farsi perdonare e arriverà a seguire la moglie per riuscire a parlarle. Sarà così che seguirà Melek mentre si recherà in gioielleria, dove faranno irruzione alcuni uomini incappucciati pronti a rapinare i clienti. I malviventi non esiteranno a estrarre una pistola e a puntarla contro Melek, incurante del fatto che la donna sia incinta. Cihan non esiterà a entrare in negozio e a farle da scudo con il suo corpo ponendosi tra la moglie e il rapinatore, il quale farà fuoco colpendolo in pieno petto.

Cihan lotta tra la vita e la morte, Melek disperata

Sarà chiaro sin da subito che le condizioni di Cihan saranno gravi. Verrà trasportato in ospedale dove verrà sottoposto a un intervento d'urgenza.

Le sue condizioni resteranno gravi, anche perché i medici non riusciranno a estrarre il proiettile perché posizionato vicino al cuore. Saranno attimi di paura per Melek, che non abbandonerà neppure per un istante il marito. La donna sarà terrorizzata all'idea di perdere Cihan e pregherà per il suo risveglio. Durante questi attimi di attesa, Melek ripenserà al gesto eroico del marito, che non ha esitato a mettere in pericolo la sua vita per salvarla. A questo punto, la donna deciderà di perdonarlo per non averle detto la verità su Peri e pregherà affinché il destino possa offrire loro una seconda chance. Le sue preghiere verranno ascoltate, visto che Cihan, dopo giorni di agonia, si risveglierà e i medici dichiareranno che è fuori pericolo.

Il successo de La notte nel cuore: ascolti sopra i 2 milioni

Giunge al termine il 23 dicembre la serie turca con Nuh e Melek che, da maggio a oggi, è riuscita ad appassionare il pubblico regalando, ogni puntata, ascolti superiori ai 2 milioni di telespettatori, con picchi di share intorno al 18%. Numeri che, in più di un'occasione, hanno permesso a Canale 5 di vincere la sfida degli ascolti della prima serata, nonostante l'agguerrita concorrenza messa in campo dalle altre reti.