Canale 5 cambia il palinsesto di inizio settimana per lasciare spazio a un doppio appuntamento speciale con La notte nel cuore. La rete ammiraglia Mediaset ha infatti deciso di trasmettere due puntate consecutive, in onda lunedì 22 dicembre e martedì 23 dicembre, quest’ultima dedicata al gran finale di stagione. L’annuncio è stato anticipato anche da Elena Guarnieri durante l’edizione serale del TG5 di domenica 21 dicembre, confermando che entrambe le serate saranno collocate in seconda serata, subito dopo Io sono Farah, il cui inizio è previsto alle 21:20 dopo La ruota della fortuna.

Doppio appuntamento straordinario: La Notte nel Cuore raddoppia su Canale 5

La decisione di Mediaset di raddoppiare la messa in onda di La notte nel cuore rappresenta una scelta strategica per accompagnare il pubblico verso il finale della serie. La puntata di lunedì 22 dicembre fungerà da preludio agli eventi conclusivi, mentre martedì 23 dicembre verrà trasmesso l’attesissimo episodio finale, che chiuderà le vicende dei protagonisti. La collocazione in seconda serata, subito dopo Io sono Farah, permette alla rete di mantenere un flusso narrativo coerente tra i due titoli, entrambi caratterizzati da atmosfere intense e tematiche emotivamente forti. Il pubblico potrà così vivere due serate consecutive all’insegna della tensione narrativa e dei colpi di scena che hanno reso la serie uno dei titoli più seguiti della stagione.

L’annuncio al TG5 e la scelta di palinsesto: cosa cambia per gli spettatori

A confermare ufficialmente la variazione di palinsesto è stata Elena Guarnieri, volto storico del TG5, che nell’edizione di domenica 21 dicembre ha informato gli spettatori dell'edizione serale del doppio appuntamento. Un annuncio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan della serie, pronti a seguire gli ultimi sviluppi della trama. La scelta di collocare La notte nel cuore in seconda serata è legata anche alla programmazione speciale di Io sono Farah, che per l’occasione andrà in onda con due puntate in prima serata, creando una sorta di doppia maratona narrativa che accompagnerà il pubblico per due serate consecutive.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Samet ha lasciato solo debiti agli eredi

Nelle precedenti puntate de La notte nel cuore, andate in onda su Canale 5, gli eredi di Samet Sansalan si sono riuniti per la lettura del testamento. Nonostante le ingenti proprietà del capofamiglia, per loro è arrivata una spiacevole sorpresa: Samet ha infatti lasciato in eredità milioni di debiti. Di conseguenza, tutti gli eredi hanno deciso di rinunciare all’eredità. Nel frattempo, Sumru ha costretto Perihan a lasciare la città e ha rilevato la sua agenzia di viaggi, affidandone la gestione a Bunyamin e a sua moglie Canan.