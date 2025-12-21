Cambio di palinsesto su Canale 5 lunedì 22 dicembre 2025. Il daytime subirà delle modifiche dovute alla pausa delle trasmissioni di Maria De Filippi per Natale, ma ulteriori variazioni ci saranno anche in prime time.

Contrariamente a quanto annunciato dalla guida tv Mediaset, si è scelto di rinunciare alla prima visione del film Tre di troppo per puntare su nuovi episodi speciali delle soap Io sono Farah e La notte nel cuore, in onda a partire dalle 22

Mediaset cambia il palinsesto tv di lunedì 22 dicembre: Io sono Farah raddoppia

La prima serata di Canale 5, per la giornata di lunedì 22 dicembre, prevedeva alle 22 la messa in onda in prima visione del film Tre di troppo, con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi.

All'ultimo momento, però, in casa Mediaset si è scelto di modificare il palinsesto di Canale 5 per lasciare spazio all'ennesima serata dedicata alle soap turche.

Gli spettatori di La notte nel cuore e Io sono Farah potranno così godersi un nuovo appuntamento speciale con le due serie a partire dalle 22.

La notte nel cuore in onda anche lunedì 22/12 in seconda serata su Canale 5

Al termine de La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti, ci sarà una nuova puntata di Io sono Farah che, sempre da lunedì 22 dicembre, avrà una durata più lunga anche nel daytime pomeridiano, con una programmazione potenziata.

Le nuove puntate della soap andranno in onda dalle 14:55 alle 15:55, prendendo il posto di Uomini e donne, in pausa due settimane per le festività natalizie.

Alle 23:20, invece, spazio a un nuovo mini-episodio de La notte nel cuore, relegata ormai in seconda serata per le sue puntate finali.

Nel daytime pomeridiano, inoltre, confermato il doppio appuntamento con La forza di una donna, intervallato alle 16:50 dal talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

Buoni ascolti per la serata di Canale 5 con le soap turche

In attesa di questi nuovi episodi delle due soap, in programma lunedì 22 dicembre su Canale 5, la serata speciale con Io sono Farah e La notte nel cuore, trasmessa venerdì sera, ha registrato ascolti positivi, confermando l’interesse del pubblico anche nel periodo pre-natalizio.

La serie ha raggiunto per la prima volta i 2 milioni di spettatori con il 13% di share, mentre La notte nel cuore, in seconda serata, ha ottenuto un ascolto di oltre 1,8 milioni di spettatori, arrivando a sfiorare il 19% di share con punte che hanno raggiunto anche il 22%.