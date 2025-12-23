La coppia formata da Rasha Younes e Omer Elomari continua ad essere al centro del clamore mediatico dopo la fine del Grande Fratello. In live su TikTok, la 32enne ha risposto alla domanda di una fan che chiedeva come trascorrerà le festività natalizie: "Se a Natale Omer scenderà con tutta la famiglia saranno i benvenuti". L'ex gieffina ha infatti spiegato che le piacerebbe se Omer riuscisse a trascorrere il Natale che coincide col suo compleanno anche insieme a sua madre.

Le dichiarazioni di Rasha

Terminato il GF, Rasha e Omer hanno deciso di interagire con i loro fan tramite alcune dirette su TikTok.

Nella serata di ieri 22 dicembre, la 32enne giordana ha risposto alla curiosità di una fan legata alle festività natalizie: "Omer scende con te con sua mamma? Non lo so, stiamo organizzando. Dobbiamo capire se scenderà con tutta la famiglia, ovviamente sono i benvenuti perché vorrei che il compleanno lo festeggiasse con tutti e due, sia con la mia che con la sua. Tanto siamo super a disposizione".

Il 25 dicembre infatti, non corrisponde solo al Natale ma anche alla data in cui Elomari festeggia il suo compleanno. Al contrario in una precedente diretta social, Rasha ha lasciato intendere di non avere alcuna intenzione di festeggiare il Capodanno con gli ex concorrenti del GF nonostante abbia legato con alcuni di loro.

Omer scende con te con sua mamma?

Omer scende con te con sua mamma?

R. Non so stiamo organizzando dobbiamo capire se scenderà con tutta la famiglia ovviamente sono i benvenuti perché io vorrei che il compleanno festeggiasse con tutte due sia con la mia che con la sua tanto siamo a super disposizi❤️❤️❤️#rashmer

'Rashmer' il percorso all'interno del GF

All'interno della casa del GF tra Omer e Rasha è stato subito colpo di fulmine, anche se entrambi non l'hanno mai ammesso sotto i riflettori.

In alcune dirette di coppia, i due ex concorrenti hanno più volte detto di aver provato subito qualcosa di forte l'uno nei confronti dell'altro. Rasha ha anche spiegato di non essersi pentita di nulla riguardo il suo percorso: "Quando dicevo che non mi dava stimoli è perché lui mi piaceva tantissimo ma non faceva passi verso di me, quindi questa cosa mi dava molto fastidio".

Omer ha invece rivelato che col tempo si è innamorato della 32enne.

Rasha e Omer preferiscono non etichettare il loro rapporto, ma al tempo stesso hanno ribadito che fra loro c'è una grandissima intesa e sognano un futuro insieme.

L'entusiasmo dei fan

Grazie anche alle dirette social, Rasha e Omer stanno facendo sognare i loro fan. Su X, diversi utenti commentano con entusiasmo il ritorno alla quotidianità da parte dei loro beniamini.

"Ragazzi loro da quando si sono visti per la prima volta che si sentono sposati", ha commentato emozionato un utente. Un altro ha aggiunto: "Forse sono una delle coppie più belle uscite dalla casa del GF". Tra i vari utenti c'è chi ha affermato: "Ho aspettative veramente alte su di voi, quindi non deludetemi". Infine un utente ha ironizzato: "Niente, sono 'Rashmer' dipendente".