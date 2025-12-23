Non è passata neanche una settimana da quando si è conclusa l'edizione 2025 del Grande Fratello, ma alcuni concorrenti sembrano avere già le idee chiare sui rapporti che vogliono portare avanti lontano dai riflettori. Nel corso di una diretta che ha fatto con Omer su TikTok, Rasha ha lasciato intendere che non è interessata a passare il Capodanno con gli ex compagni d'avventura e che non accetterà un loro eventuale invito per una "reunion".

La risposta che spiazza i fan del GF

La storia tra Rasha e Omer procede a gonfie vele, e la conferma di ciò arriva da quello che hanno detto sul loro futuro in live su TikTok.

"Cosa facciamo a Capodanno?", ha chiesto il finalista del GF 2025 alla compagna.

Quando il giovane l'ha avvertita che gli altri concorrenti starebbero organizzando qualcosa per festeggiare l'ultimo dell'anno tutti insieme, Rasha ha fatto una faccia perplessa e ha detto: "Capodanno con loro? Non mi interessa".

"Vediamo, dai. Sicuramente ci divertiremo e saremo io, te e i nostri amici", ha concluso la ragazza in diretta.

non odia solo gli autori ma anche gli altri concorrenti MIA💜 pic.twitter.com/xndN6rDyNO — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 21, 2025

Con poche parole, dunque, la protagonista dell'ultima edizione del reality ha lasciato intendere che non accetterebbe un eventuale invito da parte degli ex coinquilini per attendere l'arrivo del 2026.

Il parere degli utenti di X

Stando a quello che ha dichiarato su TikTok l'altro giorno, Rasha sembra non aver mantenuto un bel rapporto con la maggior parte degli altri concorrenti del GF, e forse anche per questo non vorrebbe passare il Capodanno con loro.

"Lei non odia solo gli autori, ma anche gli altri concorrenti", "Regina", "A lei non interessa nulla di asfaltare gli autori e di andare contro tutti, la amo", "Ci sta facendo sognare", "Praticamente ha fatto capire che li schifa tutti", "Mi ricorda un po' quello che ha fatto Shaila l'anno scorso", "Magari sono anche gli altri concorrenti che non vogliono stare con lei", si legge su X in questi giorni.

Un viaggio tra i progetti dei Rashmer

Dopo le feste, Rasha e Omer potrebbero partire per il loro primo viaggio di coppia.

Deianira Marzano, infatti di recente ha svelato che i due ex concorrenti del GF (in rete ribattezzati i Rashmer) starebbero progettando una vacanza romantica lontano da occhi indiscreti, una fuga d'amore che potrebbe concretizzarsi già all'inizio del 2026.

Anche tra i Jonita procede tutto a gonfie vele, e la conferma di ciò arriva dai contenuti che entrambi stanno pubblicando sui social da quando sono usciti dalla casa più spiata d'Italia.

Grazia e Mattia, infine, si stanno frequentando assiduamente tra cene con amici e momenti da soli, ma è ancora troppo presto per definirli una coppia come tutti gli altri.