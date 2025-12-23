Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la festa della circoncisione di Doruk sarà segnata da un violento scontro che porterà Sirin in ospedale. La situazione precipiterà quando Ceyda scoprirà che è stata proprio Sirin a invitare Nezir, ritenuto responsabile della morte di Yeliz. Tutto degenererà in un gesto estremo che causerà ustioni al volto di Sirin, costringendo Enver a portarla d’urgenza al pronto soccorso e portando all’annullamento della festa.

La festa di Doruk degenera: Ceyda accusa Sirin per l’invito a Nezir

La festa della circoncisione di Doruk degenererà, soprattutto quando Ceyda scoprirà che Sirin ha invitato alla festa Nezir, colui che ha fatto uccidere Yeliz.

Ceyda perderà il controllo e con gli occhi fuori di sé scaglierà contro Sirin urlando: "Ti ammazzerò! Sei una psicopatica!". Poi, senza darle il tempo di rispondere, la incalzerà: "Dov’è Yeliz? Dimmi dov’è Yeliz!".

La risposta di Ceyda sarà fredda, tagliente, devastante: "Yeliz è due metri sotto terra. Yeliz è morta. E tu pensi solo a servire la torta al suo assassino". Le urla attireranno l'attenzione di Bahar, ma non farà nulla per bloccare Ceyda, perché anche lei è furiosa per l’invito recapitato a Nezir.

Vendetta di Ceyda: Sirin ustionata al volto durante la festa di Doruk

Ma come si vendicherà Ceyda? Semplice: prenderà lo stufato caldo cucinato da Hatice per la festa di Doruk e al suo interno ci immergerà il viso di Sirin, che in preda al dolore, urlerà disperata: "Brucia!

Come brucia! Fa malissimo!". "Cosa? È ustionata?", urlerà Hatice nel caos. Sirin, in lacrime, si terrà il viso: "Mi fa male! Mi fa malissimo!".

Anche Enver accorrerà spaventato: "Sirin? Cosa ti è successo?". "Papà, sono ustionata", dirà con voce sconvolta. Ceyda, ancora fuori controllo, tenterà di minimizzare: "Non è niente. Le ho solo infilato la faccia nello stufato caldo". "Sei una maledetta psicopatica!", le griderà contro Sirin, mentre continuerà a piangere: "La mia faccia, mi fa male".

Bahar annulla la festa di Doruk e manda Sirin in ospedale

Nel tentativo di riportare un minimo di ordine, Bahar prenderà in mano la situazione: "Ceyda, puoi controllare se gli invitati se ne sono andati? Ho detto a tutti di andare via".

Bahar li ha invitati ad andarsene perché il bambino non vorrà festeggiare senza il padre (Sarp verrà arrestato durante la festa).

Poi arriverà la decisione inevitabile: "Enver, perché non porti subito Sirin in ospedale? Io penserò a mandare via il resto degli invitati. Non siamo nelle condizioni di fare una circoncisione oggi". "Sì, va bene", risponderà lui, avvicinandosi a Sirin. "Papà, mi fa tanto male, non sai che dolore", gemerà Sirin mentre verrà accompagnata in ospedale.

La festa di Doruk verrà così annullata. Al suo posto resteranno solo urla, accuse e un trauma destinato a lasciare segni profondi nei rapporti familiari.