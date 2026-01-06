Mediaset cancella il doppio appuntamento con La forza di una donna: a partire da domani, 7 gennaio, la soap andrà in onda solo dalle 16.10 alle 16.25 dal lunedì al venerdì e ci sarà una puntata di un'ora al sabato.

Le anticipazioni tv annunciano che la soap si avvia verso il finale di stagione e forse per questo si preferisce prolungare il più possibile la programmazione. Il pomeriggio di Canale 5 tornerà quello che c'era a inizio stagione: Dentro la notizia durerà fino alle 18.45.

Ridotto l'appuntamento con La forza di una donna

Ancora cambiamenti a casa Mediaset per La forza di una donna: la soap turca verrà sensibilmente ridotta.

Il doppio appuntamento previsto per i giorni feriali è stato cancellato e a partire dal 7 gennaio la soap verrà trasmessa solo dalle 16.10 alle 16.25, subito dopo Uomini e donne. A seguire ci sarà Amici e poi Dentro la notizia, ma il pubblico non potrà più vedere la seconda parte della puntata che fino ad oggi andava in onda alle 18.10. Non è ancora chiaro il motivo di questa decisione: probabilmente il pubblico non ha apprezzato la puntata "spezzata" nel pomeriggio. Canale 5 darà più spazio all'informazione e Dentro la notizia tornerà a coprire tutta la fascia che fa da traino al programma preserale della rete, caduta libera. Per il sabato, invece, non sono previsti cambiamenti e La forza di una donna andrà in onda con una puntata speciale e più lunga, dalle 15.30 alle 16.30.

Si torna, quindi, alla programmazione che era in vigore all'inizio di questa stagione televisiva con un appuntamento ridotto in settimana e uno più lungo al sabato.

La festa di Doruk nelle prossime puntate in onda

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano che con l'avvicinarsi della festa di Doruk crescerà anche la tensione nella famiglia di Bahar. Sirin non si arrenderà e continuerà a provocare la sua famiglia, mentre per Sarp e Arif non ci sarà nessuna tregua e i due uomini continueranno a contendersi l'amore di Bahar. La soap si avvia verso il finale della seconda stagione e forse per questo Mediaset ha scelto di prolungare il più possibile gli appuntamenti. La forza di una donna, infatti, si compone di sole tre stagioni e visto l'amore che il pubblico ha dimostrato verso questa soap si sta cercando di farla durare di più.

Come finisce la seconda stagione?

Il gran finale de La forza di una donna non porterà delle buone notizie, perché si concluderà con una tragedia. I protagonisti saranno terrorizzati all'idea che possa tornare la malattia di Bahar, ma in realtà succederà ben altro. Sarp, Arif, Hatice e Bahar faranno un brutto incidente mentre saranno diretti in ospedale. Le loro condizioni saranno gravissime, soprattutto quelle di Hatice e Sarp che finiranno in terapia intensiva dopo un delicato intervento. Purtroppo, la madre di Bahar non ce la farà e la sua morte chiuderà la stagione con una grande disperazione in tutti i protagonisti. Le loro vite non saranno più quelle di prima.