Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano una lettera destinata a creare scalpore. Nella puntata che sarà trasmessa venerdì 16 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Rosa troverà la missiva di Adelaide e, dopo averla letta, prenderà una decisione drastica. Intanto, anche Umberto verrà informato della lettera della contessa grazie alla confidenza di Marcello. Spazio, infine, alle vicende di Fulvio, che annuncerà a Caterina le sue dimissioni dal negozio di moda.

Adelaide invia una lettera a Marcello, Rosa la legge

Adelaide si farà viva con Marcello attraverso una missiva che scriverà mentre si trova in convento.

Barbieri leggerà la lettera, nella quale la contessa gli porgerà le sue scuse, e informerà subito Umberto della cosa. Tuttavia, non solo Guarnieri e Marcello verranno a conoscenza delle parole della contessa: anche Rosa scoprirà ciò che Adelaide ha voluto mettere nero su bianco per il suo ex compagno. Le anticipazioni chiariscono che la giornalista troverà per caso la lettera e, dopo averla letta, prenderà una decisione drastica. Tuttavia, la trama della puntata non chiarisce ancora cosa intenda fare Rosa, né se voglia porre fine alla sua relazione con Marcello o se invece intenda partire per New York con Tancredi. Occorrerà attendere la messa in onda dell’episodio per chiarire questo aspetto.

Fulvio nasconde a Caterina i trascorsi di Mario e Roberto

Nel frattempo, Fulvio comunicherà a Caterina di avere intenzione di rassegnare le dimissioni da Il Paradiso delle signore. Il magazziniere, però, non rivelerà alla figlia la reale motivazione che lo porterà a lasciare il lavoro, nascondendole quindi la passata relazione amorosa tra Mario e Roberto. Marina, invece, deciderà chi sarà il costumista del suo nuovo film e chiederà a Delia di occuparsi delle acconciature. Infine, Irene sospetterà che tra Johnny e Barbara sia nata una storia d’amore e apparirà alquanto infastidita dalla cosa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha litigato con Marcello

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Rosa ha scoperto che Marcello ha trascorso la notte a Saint Moritz con Adelaide e si è infuriata con il suo fidanzato.

Intanto, Barbieri, la mattina seguente, è tornato a Milano, dove non ha più trovato la sua compagna, partita per Bologna senza di lui. Ettore, invece, ha trascorso le vacanze natalizie insieme a Odile in Svizzera. Spazio anche alle vicende di Teo, che è scappato di casa per recarsi da Gianlorenzo. Una volta arrivato nel capoluogo lombardo, il piccolo Botteri ha stretto subito amicizia con Anita, alla quale ha confidato di essere andato via perché sentiva troppo la mancanza di suo padre.