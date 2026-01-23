L'attrice Aurora Venosa ha solo diciotto anni e vanta un curriculum di rilievo : la notorietà è avvenuta con la partecipazione a X-Factor. Il canto rappresenta la sua più grande passione e nel corso dell'intervista a Bblasting News ha evidenziato quanto sia stata determinante la musica per farla avvicinare al mondo della recitazione . Attualmente è nel cast della fiction 'La Preside', dove interpreta il ruolo di Jessica al fianco di Luisa Ranieri.

Come definire il personaggio di Jessica?

Un vulcano di forza e determinazione. Ma anche di resilienza e verità.

Jessica è una vera e proprio inno alla libertà di espressione. È una giovane ragazza che vive in un contesto molto complicato ma il suo sguardo lotta per scrutare qualcosa di più grande: il futuro.

Cosa pensi di avere in comune con il tuo personaggio?

In lei c'è tutto di me. Lei porta con sé tutta la mia anima. Quando ho letto le sceneggiature, mi sono sin da subito innamorata di Jessica e della sua trasparenza. Entrambi abbiamo questo grande desiderio di spiccare il volo, con onestà e limpidezza. Jessica ha un grande istinto di protezione verso chi ama e anche io ritengo di averlo. Le persone che ho accanto, sono parte di me e le proteggono da tutto. Non riesco ad immaginare una connessione così forte come quella che ho vissuto io con Jessica.

Qual è un tuo sogno nel cassetto?

Il mio sogno é quello di raggiungere ogni mio sogno, lottando con passione e dedizione ma senza calpestare le persone. Voglio raggiungere ogni mio obiettivo nei tempi giusti senza bruciare le tappe, senza ferire nessuno pur di arrivare in cima. Voglio che ogni mio sogno realizzato arrivi nella mia vita solo quando lo meriterò.

Il canto per te è fondamentale: quali sono i tuoi modelli ispiratori?

Ascolto davvero qualsiasi genere. La musica mi ispira sempre, in ogni situazione ed in ogni luogo. Pino Daniele e Eduardo De Crescenzo sono da sempre un motore importante per la mia vita artistica.

Come si fa a gestire il successo e così tanti impegni a soli 18 anni?

Ho realizzato, nell'ultimo anno, che un lavoro del genere (e tutto ciò che lo accompagna: il successo, i viaggi, gli impegni, i no e le varie sfide che si presentano) puoi gestirlo soltanto se hai delle persone accanto che ti donano sicurezza e serenità quotidiana.

Sono fortunata perché ho una famiglia che mi segue, passo dopo passo. Mia madre e mio padre sono i miei pilastri necessari per affrontare questo bellissimo viaggio.

Quali sono i tuoi prossimi progetti lavorativi?

Ho voglia di far ascoltare la mia musica. Prossimamente, uscirà il mio nuovo singolo e non vedrà l'ora di sapere come lo accoglierà il pubblico. Sto lavorando duramente per realizzare dei brani che raccontino al cento per cento la mia anima. Manca poco e ascolterete tutto!

Un film che ti ha avvicinato alla recitazione?

In realtà, la musica mi ha avvicinata alla recitazione. É proprio lei che mi ha portata verso il mondo che sto attualmente vivendo. Tutto è collegato da un filo invisibile, un vero e proprio dono che ho ricevuto dopo anni di sacrifici e duro lavoro.

Posso peró dirti che, quando ho voglia di sentirmi vicina alla recitazione, guardo A Star Is Born con protagonista Lady Gaga. Proprio perché lei è una cantante che, con il tempo, è diventata una validissima attrice. La ammiro molto .