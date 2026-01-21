Negli episodi conclusivi della soap turca Io sono Farah, il poliziotto corrotto Ilyas (Kemal Burak Alper) la pagherà a caro prezzo, per la sua collaborazione con la mafia. Dopo aver stretto un’alleanza con Tahir Lekesiz (Engin Akyürek), il commissario capo Mehmet Kosaner (Fırat Tanış) riuscirà ad assicurare Ilyas alla giustizia.

Mehmet recupera la memoria, Orhan si scaglia contro Ilyas

Prossimamente, Mehmet e Tahir uniranno le loro forze, per far venire alla luce che Orhan è un poliziotto corrotto. Non appena recupererà la memoria su ciò che è accaduto il giorno in cui è stato ferito, il commissario capo preparerà una trappola per Ilyas.

In particolare, Mehmet si ricorderà che è stato il padre adottivo Orhan a sparargli, servendosi della complicità di Ilyas. A quel punto, quest’ultimo verrà invitato da Mehmet a uccidere Tahir. Non sapendo di essere spiato dai poliziotti, Ilyas ammetterà i suoi crimini all’interno di un capannone e tenterà di disarmare sia Tahir e Mehmet.

Dalle anticipazioni turche, si evince che Ilyas verrà arrestato proprio sotto lo sguardo di Mehmet e Tahir. In seguito, il ragazzo riceverà la visita in prigione del suo capo Orhan, il quale gli rivolgerà delle durissime parole, in preda alla furia.

Farah scopre che sua madre Gulsima è viva e inganna Behnam

Intanto, Farah scoprirà che sua madre Gulsima è viva ed è tenuta prigioniera dal suo ex Behnam in Iran.

La giovane grazie a Tahir, apprenderà anche che è stata sua mamma a donare il midollo a suo figlio Kerim, e non il padre biologico Behnam.

A quel punto, Farah e Tahir si prenderanno gioco di Behnam, dicendogli che il piccolo Kerim ha bisogno di un altro trapianto di midollo osseo.

Riepilogo: Orhan ha ridotto il figlio adottivo Mehmet in gravi condizioni

Nel finale della prima stagione, Mehmet è rimasto sconvolto, appena il padre adottivo Orhan e Ilyas sono scesi dall’automobile del misterioso agnello nero complice del boss Ali Galip. Orhan è riuscito a disarmare il figlio e a spararlo alla testa, riducendolo in condizioni critiche. Dopo che Mehmet è entrato in coma, Orhan ha fatto ricadere la colpa su Tahir, seguendo il suggerimento di Ali Galip.