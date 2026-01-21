Brutte notizie per i fan di Uomini e donne: oggi, 21 gennaio, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che una coppia che si è formata nel corso della passata edizione si sarebbe detta addio. Secondo l'esperto di gossip, infatti, Giovanni Siciliano avrebbe lasciato Francesca Cipriani dopo aver capito che il suo sentimento non sarebbe forte come quello della dama che ha avuto affianco per diversi mesi.

La notizia che spiazza i fan di Uomini e donne

Lo scorso novembre Giovanni e Francesca sono tornati a Uomini e donne per parlare della loro storia d'amore, e al tempo andava tutto a gonfie vele.

A distanza di un paio di mesi da quell'ospitata, però, le cose sarebbero cambiate e a parlarne per primo è stato Lorenzo Pugnaloni in una storia che ha postato sul suo profilo Instagram.

"Tra Giovanni e Francesca del trono Over è finita. Lui è giunto alla conclusione che non sente quello che si sarebbe aspettato nei confronti di lei", ha scritto l'esperto di gossip il 21 gennaio.

Stando a quest'indiscrezione, dunque, la relazione sarebbe giunta al termine per volontà del cavaliere dopo una lunga riflessione.

Il tira e molla davanti alle telecamere

Giovanni e Francesca sono stati tra i protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne: i due hanno avuto una frequentazione lunga e molto tormentata, un vero e proprio tira e molla che è stato raccontato nei minimi dettagli davanti alle telecamere di Canale 5.

La dama ha deciso di dare un'ultima possibilità al cavaliere al termine della stagione, ma da quel momento il loro rapporto è cresciuto ed è diventato sempre più importante.

Nel corso dell'ospitata di un paio di mesi fa, infatti, Siciliano e Cruciani hanno parlato dei progetti che avevano e della decisione che avevano preso di coinvolgere i figli di lui nella loro storia d'amore.

Le anticipazioni delle ultime registrazioni

La rottura tra Giovanni e Francesca potrebbe essere raccontata nel corso di una delle prossime registrazioni di Uomini e donne, magari tramite un faccia a faccia in studio tra gli ormai ex fidanzati.

Agli Elios, intanto, le riprese vanno avanti e Gemma continua a rubare la scena a tutti con crisi di pianto, sfuriate e la minaccia di lasciare il programma in maniera definitiva.