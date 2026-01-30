Cambio programmazione per Io sono Farah nella fascia serale di Canale 5 a partire dal prossimo mese di febbraio.
Le novità riguarderanno la messa in onda della soap opera al martedì sera dove, nel corso delle ultime settimane, ha registrato ascolti decisamente più bassi rispetto al solito.
Per evitare di dover rinunciare alla serata soap, Mediaset ha scelto di far scendere in campo La forza di una donna, la fortunatissima serie turca incentrata sulle vicende di Bahar che andrà in onda anche nella fascia serale.
Cambio programmazione per Io sono Farah: la soap ridotta nella fascia serale
Il martedì sera di Canale 5 subirà delle radicali trasformazioni a partire dal prossimo 3 febbraio, giorno in cui l'appuntamento con Io sono Farah tornerà in onda dopo lo stop della scorsa settimana per la Giornata della Memoria, seppur con delle modifiche legate alla durata di messa in onda.
La serie turca, infatti, non occuperà più lo slot orario che va dalle 21:55 alle 24:15 circa così come è accaduto nel corso delle ultime settimane, ma andrà in onda in versione ridotta rispetto al solito.
I nuovi episodi della soap opera turca andranno in onda dalle 21:55 alle 23:15 circa: un episodio in meno rispetto al solito, anche se resta confermatissima nella fascia pomeridiana di Canale 5 con episodi di breve durata, che saranno trasmessi dalle 14 alle 14:15 circa.
La soap opera Io sono Farah ridotta e perde spazio nel prime time di Canale 5
In prime time, quindi, si assisterà a una riduzione della durata complessiva di Io sono Farah per lasciare spazio ai nuovi episodi de La forza di una donna.
La soap turca che vede protagonisti Bahar e Sarp andrà in onda anche in seconda serata, ogni martedì sera, dalle 23:15 alle 24:15 circa.
Un singolo episodio della durata di un'ora che si aggiungerà a quello abituale del daytime feriale di Canale 5, previsto dalle 16:05 alle 16.25 circa e a quello del sabato pomeriggio che andrà in onda dalle 15:40 alle 16:30 circa.
In questo modo si darà una accelerata al gran finale di sempre della soap turca, con la messa in onda degli episodi conclusivi che porteranno al gran finale di sempre de La forza di una donna in prima visione assoluta.