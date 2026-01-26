Marcella Bella sarà ospite oggi, domenica 25 gennaio 2026, nel salotto di Verissimo per un’intervista che intreccia musica e vita privata. La cantante arriva dopo la sua esperienza a Ballando con le stelle, conclusasi con un’eliminazione allo spareggio dell’ottava puntata in coppia con il maestro Chiquito. L’intervista promette di affrontare temi personali e professionali, tra cui il dolore per il fratello Gianni e le tensioni con la giuria del programma.

Il legame con il fratello Gianni

Marcella Bella ha raccontato il rapporto profondo con il fratello Gianni, definendolo “fratellone” e figura paterna: “Gianni mi ha fatto da papà, è sempre stato il mio punto di riferimento.

Mi ha protetto come sorella e come artista”. Il dolore è emerso quando Gianni è stato colpito da un ictus: “Il mondo mi crollò addosso, faccio fatica a ricordare quei momenti. Quando sono corsa a Parma per lui, che era finito in rianimazione, io non riuscivo più a muovermi”. La cantante ha sospeso la sua carriera per stare accanto al fratello, presente nei suoi primi passi di ripresa, anche se la malattia gli ha impedito di parlare come prima.

Le polemiche a Ballando con le stelle

La partecipazione di Marcella Bella a Ballando con le stelle non è stata priva di tensioni. Alcuni giudici hanno commentato in modo ironico il suo abito e i movimenti durante l’esibizione: Guillermo Mariotto ha fatto riferimento al “duodeno” mostrato dalla cantante, mentre Fabio Canino l’ha paragonata a una delle “signore arrapate” viste nei villaggi caraibici.

Il caso si è chiuso con le scuse di Canino: “Chiedo scusa, non era una battuta sessista. È venuta proprio male”.

Un ritratto tra musica e vita

L’intervista a Verissimo offrirà un ritratto intimo di Marcella Bella, tra i ricordi dolorosi legati al fratello e le sfide affrontate sul palco di un talent show. Sarà l’occasione per ascoltare la sua voce, lontana dalle polemiche, e per scoprire come la musica e la famiglia continuano a essere al centro della sua vita.

Chi è Marcella Bella

Marcella Bella, all’anagrafe Giuseppa Marcella Bella, è nata il 18 giugno 1952 a Catania. Ha firmato il suo primo contratto discografico a sedici anni e nel 1973 ha vinto il Festivalbar con il singolo “Io domani”. Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre venticinque album e ha celebrato i cinquant’anni di attività con l’album “50 Anni di Bella Musica” nel 2019. Nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Pelle Diamante”.