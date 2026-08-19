La madre di Hayden Panettiere, Lesley Vogel, ha espresso pubblicamente profonde perplessità sulle circostanze della morte della figlia, l'attrice scomparsa a Greenville, South Carolina. In un'intervista, Vogel ha accusato Brian Hickerson, ex compagno della figlia e già condannato per violenze domestiche, di essere stato presente nell'appartamento al momento del decesso. La madre ha sottolineato come la presenza di Hickerson fosse stata motivo di anni di preoccupazioni e tentativi da parte della famiglia di allontanarlo dalla vita di Hayden.

Le accuse della madre e l'indagine sulla morte

Lesley Vogel ha manifestato seri dubbi riguardo all'orario della chiamata ai soccorsi, avvenuta nel primo pomeriggio, ritenendolo "insolito" per il contesto. I soccorritori hanno trovato Hayden Panettiere in arresto cardiaco e, nonostante i tentativi di rianimazione, non sono riusciti a salvarla. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto del Narcan, un farmaco usato per le overdose. La madre ha rivelato di aver mantenuto un periodo di "non contatto" con la figlia negli ultimi mesi, pur preoccupandosi per la sua turbolenta relazione con Hickerson, segnata da violenze, arresti e ricoveri. Il rapporto preliminare della polizia ha confermato la presenza di Brian Hickerson e di suo fratello nell'appartamento.

Gli agenti non hanno rilevato segni evidenti di trauma sul corpo dell'attrice, né indizi di azioni sospette, e l'autopsia non ha riscontrato cause di decesso riconducibili a violenza. Nonostante questi primi esiti, la morte di Hayden Panettiere rimane oggetto di un'approfondita indagine per chiarirne le cause definitive.

Il difficile percorso e la carriera di Hayden Panettiere

L'attrice, che avrebbe compiuto 37 anni venerdì, aveva affrontato nel corso della sua vita numerose e complesse difficoltà personali. Hayden Panettiere aveva parlato apertamente delle sue battaglie contro le dipendenze e la depressione post-partum nel suo memoir, "This Is Me". Nel libro, aveva raccontato le cicatrici lasciate dalla fama precoce e le pressioni subite fin da bambina nell'industria dello spettacolo.

La sua vita era stata segnata anche da tragedie familiari, come la scomparsa prematura del fratello minore, Jansen Panettiere, avvenuta nel 2023 all'età di 28 anni a causa di una patologia cardiaca. Hayden lascia la figlia di undici anni, Kaya, che viveva a tempo pieno con il padre, l'ex pugile ucraino Wladimir Klitschko, fin da quando aveva due anni. Klitschko ha assicurato che la figlia ricorderà sempre la madre, riconoscendone l'incredibile talento e le sfide affrontate.

Nata in una famiglia legata al mondo dello spettacolo, Hayden Panettiere aveva iniziato a recitare in spot e soap opera, come Lizzie Spaulding in "Sentieri". La sua carriera prese il volo nel 2006 con la serie "Heroes", dove interpretava una cheerleader con poteri soprannaturali, proiettandola alla fama internazionale e facendole ottenere tre Teen Choice Awards.

Successivamente, si distinse nella serie "Nashville" come la sfrontata cantante country Juliette Barnes, eseguendo personalmente le canzoni, ottenendo successi nelle classifiche e due nomination ai Golden Globe. Aveva anche ricevuto una nomination ai Grammy per un album parlato per bambini. La sua carriera, iniziata giovanissima, le aveva permesso di raggiungere la notorietà e importanti riconoscimenti, pur in un contesto di continue sfide personali.