I Grammy Award 2026 si sono tenuti il 1º febbraio 2026 alla Crypto.com Arena di Los Angeles, trasformando la città californiana nel centro mondiale della musica. La cerimonia ha premiato artisti, album e canzoni pubblicati tra il 31 agosto 2024 e il 30 agosto 2025, offrendo una fotografia precisa delle tendenze musicali globali.

La premiazione ha confermato il ruolo centrale della Recording Academy nel valorizzare non solo il successo commerciale, ma anche la qualità artistica, l’innovazione e l’impatto culturale delle opere in gara. L’evento è stato trasmesso in diretta su CBS e reso disponibile in streaming su Paramount+, raggiungendo milioni di spettatori.

Grammy Award 2026: premi, vincitori e svolte storiche

La serata ha visto Kendrick Lamar emergere come l’artista più nominato dell’anno, con nove candidature complessive. Subito dietro, Lady Gaga ha collezionato otto nomination, mentre Bad Bunny, Leon Thomas III e Sabrina Carpenter ne hanno ottenute sei ciascuno.

Il riconoscimento per Registrazione dell’anno è andato a Luther di Kendrick Lamar e SZA, una vittoria che ha consolidato il peso artistico e sociale del rapper statunitense. Il premio per Album dell’anno è stato assegnato a Debí tirar más fotos di Bad Bunny, confermando la forza della musica latina nel panorama internazionale. Billie Eilish ha invece conquistato la Canzone dell’anno con Wildflower.

Tra le rivelazioni più apprezzate dei Grammy Award 2026 spicca Sabrina Carpenter, protagonista sia nelle nomination sia nelle performance, simbolo di una nuova generazione pop sempre più trasversale.

Spettacolo, esibizioni e conduzione

Per il sesto anno consecutivo, la conduzione della cerimonia è stata affidata a Trevor Noah, capace di unire ironia e sensibilità in una serata ricca di significati. Le esibizioni hanno rappresentato uno dei punti più alti dello show, con performance di Bruno Mars, Tyler, the Creator, Rosé, Justin Bieber e Lady Gaga.

Particolarmente emozionanti i momenti dedicati ai tributi: l’omaggio a Ozzy Osbourne, così come quello a D’Angelo e Roberta Flack, ha ricordato quanto la musica sappia unire generazioni e linguaggi diversi.

Cambiamenti e nuove categorie

I Grammy Award 2026 hanno introdotto modifiche importanti al regolamento. Due nuove categorie – Miglior album country tradizionale e Miglior copertina di album – hanno portato il numero totale dei premi a 95.

Un’altra novità rilevante riguarda il sistema di voto: le schede sono state presentate in ordine casuale e non più alfabetico, una scelta pensata per garantire maggiore equità e ridurre i bias inconsci degli elettori.