L'appuntamento con la fiction Cuori 3 è confermato anche per la prima serata di domenica 15 febbraio, quando andrà in onda la quarta puntata in prima visione assoluta a partire dalle 21:40 circa.

Le anticipazioni della fiction rivelano che Delia si mostrerà scossa dopo la morte del paziente Recchia, che finirà per avere delle conseguenze gravissime all'interno dell'ospedale Molinette di Torino mentre Alberto si ritroverà a dover fare i conti con i ricatti da parte di Irma, la quale diventerà sempre più pericolosa.

Delia sconvolta e rischia guai seri: anticipazioni Cuori 3 del 15 febbraio

L'aria in ospedale si rivelerà molto tesa soprattutto per Delia, in seguito alla morte del paziente Recchia, che lascerà tutti senza parole.

Il decesso dell'uomo avvenuto in maniera del tutto inaspettata, costringerà Luciano a dover convocare con urgenza Delia per cercare di capire come sono andate realmente i fatti e qual è stato l'errore compiuto che ha portato poi a tale drammatica situazione.

Delia si ritroverà così messa nei guai e dovrà rispondere delle sue azioni: la donna si mostrerà sconvolta e si renderà conto che rischia davvero dei guai.

Alberto vittima di minacce: anticipazioni Cuori 3 del 15 febbraio

La reazione di Alberto, però, non si farà attendere: le trame della quarta puntata di Cuori 3 rivelano che l'uomo deciderà di intervenire subito in difesa della sua amata, per evitarle il peggio.

Alberto, quindi, si assumerà tutte le colpe e le responsabilità di quanto è accaduto al cospetto di Luciano. Basterà per fare in modo che Delia ne esca pulita da questa intricata vicenda?

Intanto, nel corso della prossima puntata di domenica 15 febbraio, Alberto si ritroverà anche a dover fare i conti con le pressioni da parte di Irma, la quale non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia.

La perfidia di Irma con Alberto

La donna cercherà in tutti i modi di tenerlo sotto scacco e arriverà a minacciarlo, al punto da dirsi pronta a parlare apertamente con Delia e raccontarle la verità sul loro rapporto.

Ma, nel momento in cui si ritroverà di fronte a Luisa, comincerà ad avere dei sospetti inaspettati e deciderà di condurre delle nuove ricerche per far luce su suoi dubbi.