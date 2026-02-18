Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Rai. L'appuntamento con la soap opera subirà delle variazioni di palinsesto in questa stagione televisiva 2026, data la scelta di allungare il prodotto con un maggior numero di episodi che troveranno spazio nel daytime pomeridiano.

I telespettatori e appassionati delle vicende di Adelaide e Marcello, quindi, dovranno aspettare maggior inoltrato per poter assistere al gran finale di questa stagione.

Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 10

I nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10 continuano a registrare buoni ascolti nella fascia del daytime di Rai 1 e stanno reggendo bene anche in queste settimane in cui, su Rai 2, stanno andando in onda le gare delle Olimpiadi nella fascia pomeridiana, in grado di registrare anche la soglia del 17-19% di share.

I colpi di scena continuano a essere al centro delle trame di questo capitolo e, in vista del gran finale, c'è molta attesa per il ritorno in scena della contessa Adelaide, interpretata dall'attrice Vanessa Gravina.

Dopo un lungo periodo di assenza, la contessa rimetterà piede a Milano e sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita, affrontando le difficoltà e le tante cose che sono state lasciate in sospeso, tra cui la scoperta della verità sul padre biologico di Odile.

Slitta il gran finale de Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

Tuttavia, per assistere al gran finale di questa stagione de Il Paradiso delle signore, bisognerà attendere un po' più del previsto rispetto al solito.

La Rai, infatti, ha deciso di allungare la programmazione della soap opera nel daytime pomeridiano di questa stagione televisiva.

Gli episodi complessivi non saranno più 160, così come previsto inizialmente, bensì verranno aumentati così da poter coprire qualche settimana in più della programmazione primaverile.

Al momento, infatti, la messa in onda dell'ultima puntata della soap opera è in programma per venerdì 22 maggio alle ore 16:10 su Rai 1, dopodiché comincerà la lunga pausa estiva che andrà avanti fino al prossimo settembre, quando poi dovrebbe cominciare l'undicesima stagione.