Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 febbraio svelano che Maxi scoprirà che al Fürstenhof è possibile aprire un casinò. Werner per ringraziarla le donerà delle quote dell'hotel, di cui la giovane diventerà azionista.

Nicole caccia Erik

Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio prendono il via dalla furia di Yvonne, che scoperto il tradimento di Erik, lo caccerà di casa. Erik, così, dimostrerà alla moglie di essere pronto a tutto pur di riconquistare la fiducia della moglie.

Inoltre, Yvonne, per vendicarsi di Nicole, rovinerà una sua esibizione.

Katja e Werner consoleranno Maxi che, dopo aver salvato la vita a Vincent, sentirà la mancanza della sua professione di medico. Intanto, la giovane accetterà di prendere il cognome di Saafeld e facendo delle ricerche, farà delle scoperte sull'hotel che permetteranno agli albergatori di aprire un casinò all'interno del Fürstenhof.

Maxi si innamora di uno sconosciuto

Per fare delle ricerche sui casinò, Werner manderà Maxi in Austria, dove la giovane si innamorerà a prima vista di uno sconosciuto, arrivando quasi a baciarlo. Poi il giovane scomparirà misteriosamente. Intanto, Maxi aiuterà Werner a convincere i suoi soci a rinunciare ad una piccola quota delle azioni dell'hotel per aprire il casinò: tutti accetteranno la proposta.

Per ringraziare la pronipote, Werner le donerà una parte di quote e Maxi diventerà un'azionista dell'albergo. Entusiasta per la nuova avventura, Maxi comincerà un tirocinio per imparare tutto del nuovo mestiere.

A Nicole verrà proposto di diventare una cantante di Broadway, proprio quando Michael verrà colto da una paralisi completa della mano. Nicole così deciderà di rinunciare al lavoro dei suoi sogni per non lasciare da solo il fidanzato. Quando Michael lo scoprirà, per non essere un peso andrà contro la volontà della fidanzata.

Infine, Lale inizierà ad abusare di tranquillanti per far credere ai suoi familiari di stare bene.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Maxi ha dovuto rinunciare alla sua professione di medico dopo aver drogato Christoph per cercare di aiutare la madre.

Michael, dopo aver perdonato Nicole del suo tradimento con Erik, ha finalmente trovato il coraggio di confessare alla fidanzata di soffrire di una grave malattia che lo sta portando a perdere l'uso della mano. Nicole ha promesso di restare a suo fianco come sostegno.