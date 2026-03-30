Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a venerdì 10 aprile svelano che Fanny sarà gelosa di Vincent e Katja la cui attrazione sarà sempre più forte tanto che si arriverà quasi ad un bacio.

Greta si riconcilia con Miro

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 6 al 10 aprile prendono il via dalla svolta di Lale che con la vicinanza dei suoi amici riuscirà a dire addio a Theo.

Yvonne comincerà a gestire il Café, ma il suo doppio lavoro si rivelerà piuttosto stancante.

Però, grazie ad un'idea di Erik, la donna deciderà di dare un tocco personale al locale iniziando a vendere all'interno vestiti di seconda mano

Greta si domanderà se il suo fidanzato non preferisca la compagnia di Lale alla sua e quando scoprirà che Miro ha rischiato la vita con l'amica, sarà delusa per il segreto che gli è stato nascosto. Lale cercherà di mediare tra i due e infine la coppia deciderà di dare un'altra occasione al loro amore.

Maxi vuole partire con Henry

Henry cercherà di allontanarsi da Maxi temendo che lei voglia lasciarlo dopo aver scoperto la verità su Sophia. Nel frattempo, i Saafeld, scoprendo le condizioni economiche dei Resort, penseranno che a incastrarli sia stato Kruger, ma presto Henry scoprirà che Sophia ha fatto sparire l'uomo.

La donna deciderà quindi di uscire allo scoperto e Christoph accuserà Maxi di essere la colpevole della truffa subita. La ragazza deciderà di partire con Henry. Werner e Sophia saranno disperati all'idea di non vedere più i loro ragazzi. Maxi, vedendo Werner disperato, alla fine deciderà di non partire anche se Heny proverà a convincerla del contrario. Quando Henry, però, confesserà a Maxi che Sophia è sua madre, la ragazza arriverà a mettere in dubbio la loro relazione.

La recita di Vincent e Katja come coppia innamorata apparirà molto credibile. Katja comincerà ad essere gelosa ma anche il veterinario si renderà conto che l'attrazione per Katja si sta facendo sempre più forte. Intanto Katja temerà di perdere il suo vigneto visto che Sophia, sua creditrice, le darà un ultimatum.

Alla fine, grazie all'intervento di Markus, la donna riuscirà a recuperare il suo vigneto e quando la donna lo comunicherà a Vincent, tra i due si giungerà quasi ad un bacio.

Il tremore alla mano di Michael rischierà di impedirgli di soccorrere un paziente, così il medico alla fine deciderà di partire per un lungo viaggio verso il Sudamerica alla ricerca di una pianta che possa curare la sua malattia.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Vincent e Katja hanno scoperto di avere molta complicità, mentre Fanny si è innamorata del veterinario. Intanto, Yvonne ha deciso di acquistare il Cafè con i soldi vinti al casinò. Lale ha continuato a abusare di psicofarmaci, mentre Sophia ha cominciato a nutrire interesse per Christoph proprio quando Alexandra ha deciso di sposarlo.