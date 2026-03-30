Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le puntate che andranno in onda da lunedì 6 a sabato 11 aprile svelano che Ender e Kaya, messi sotto pressione dal figlio Yigit si sposeranno. Ender si trasferirà quindi sotto lo stesso tetto di Sahika.

Leyla vuole licenziarsi

Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 6 a sabato 11 aprile prendono il via dalla decisione di Leyla, la quale andrà da Kaya per comunicargli la sua intenzione di licenziarsi. Intanto, Ender presenterà Nadir a Yigit, ma scoprirà che i due si erano già conosciuti, così la donna deciderà di capirne il motivo.

Messi alle strette dal figlio Yigit, per renderlo felice, Ender e Kaya decideranno di sposarsi. Successivamente, Ender si trasferirà a casa del neo-marito e sarà costretta a vivere sotto lo stesso tetto della perfida Sahika, la quale si presenterà nell'ufficio di Halit con in mano le registrazioni delle sue telefonate.

Nadir corteggia Yildiz

Nadir corteggerà apertamente Yildiz e la chiamerà per annunciarle di avere intenzione di donarle un quadro che rappresenta, a suo vedere, una donna che le somiglia molto. Nel frattempo, Emir inviterà a pranzo Yildiz ma poco dopo la lascerà da sola e quest'ultima sarà raggiunta da Nadir. A questo punto, Halit li sorprenderà insieme da soli. Ender cercherà di dare la colpa dell'accaduto a Sahika ma lei riuscirà a trovare un modo per farla di nuovo franca.

Per spaventare Ender e per metterla in guardia, Sahika metterà in scena il finto arresto di Yigit che in realtà sarà un rapimento. Endr però, nonostante le minacce, non si lascerà intimorire e rivelerà a Kaya che dietro il rapimento del figlio c'è proprio Sahika.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Yildiz ha dovuto abbandonare l'idea di assumere una tata per Halit Can vista la richiesta elevata di stipendio, chiedendo però a Aysel di svolgere il lavoro con uno stipendio più basso. Successivamente, Halit ha proposto a Yildiz di evitare il divorzio mostrandole una casa comprata per il figlio. Lei confusa, si è fatta aiutare da Leyla a fare una lista per comprendere la cosa giusta da fare. Intanto, Halit ha fatto rintracciare Sahika in Svizzera e Yigit dopo una discussione con Ender ha fatto perdere le sue tracce.