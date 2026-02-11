Mercoledì 18 febbraio andrà in onda la quarta e ultima puntata di Una nuova vita dove tutti i nodi verranno al pettine e si scoprirà l'identità dell'assassino di Leonardo. Il principale indiziato sarà Umberto, che verrà arrestato. Vittoria non sarà certa della sua colpevolezza e continuerà ad indagare e nel mentre aiuterà la giovane Asia a scoprire le sue vere origini.

Umberto arrestato per omicidio, Vittoria non crede alla sua colpevolezza

L'episodio finale rappresenterà un momento decisivo per tutti i protagonisti di questa appassionante serie tv targata Mediaset.

In primis verrà svelato il mistero riguardante l'assassinio di Leonardo mentre il rapporto tra Marco (Daniele Pecci) e Vittoria (Anna Valle) sarà messo a dura prova. Secondo le anticipazioni, Marco sarà convinto che ad uccidere Leonardo sia stato Umberto (Alessandro Tersigni). Le prove raccolte faranno pensare alla sua colpevolezza e l'uomo verrà arrestato. Vittoria però, sentirà che c'è ancora qualche tassello mancante e che Umberto potrebbe essere innocente.

Asia scopre le sue vere origini con l'aiuto di Vittoria

Vittoria si troverà anche ad aiutare la giovane Asia (Anna Godina) a scoprire le sue vere origini. La ragazza continuerà infatti ad avere delle visioni circa un luogo isolato nel bosco e penserà che queste immagini siano legate al ricordo della sua vera mamma.

Vittoria, vedendola affranta, deciderà di aiutarla a cercare quel luogo che tanto la sta tormentando. Alla fine la ricerca le porterà a risolvere il mistero delle origini di Asia. Resterà solo da capire se Umberto sia davvero l'assassino di Leonardo o se rischierà di essere condannato per un omicidio che non ha commesso.

Una nuova vita conquista il pubblico

In attesa della messa in onda del finale, Una nuova vita è stata promossa dai telespettatori di Canale 5, che sono rimasti affascinati non solo dalla trama avvincente di questa fiction ma soprattutto dalla location situata tra gli scenari mozzafiato del Trentino Alto Adige. La media degli ascolti delle prime due puntate è stata di circa 2,6 milioni di telespettatori, per uno share intorno al 17%. Numeri destinati a crescere in vista del gran finale.