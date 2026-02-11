Nelle puntate finali della soap turca La forza di una donna, Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu) e l’ex fidanzato Emre (Ahmet Rifat Şungar) scopriranno che è Satılmış (Metehan Parilti) il loro vero figlio e non il piccolo Arda (Kerem Yozgatlı).

Emre alla ricerca del figlio biologico, Ceyda e Raif si baciano

Ben presto, Emre sottoporrà Arda a un test di DNA per riconoscerlo legalmente come suo figlio, e scoprirà insieme a Ceyda che in realtà non sono i genitori del bambino. A quel punto, Emre si metterà alla ricerca del suo vero consanguineo scambiato alla nascita, servendosi dell’aiuto dell’avvocata Kismet (Tuğçe Altuğ), che diventerà la sua fidanzata.

Ceyda invece, continuerà a occuparsi del piccolo Arda, che credeva fosse suo figlio. La donna, temerà che il bambino essendo autistico, non verrà accettato dai suoi genitori biologici.

In seguito, Ceyda si scambierà il primo bacio con Raif (Sinan Helvaci), il quale regalerà i puzzle con cui giocava da bambino a Nisan (Kubra Suzgun), Doruk (Ali Semi Sefil) e Arda. Appena quest’ultimo dimostrerà di essere molto intelligente, la signora Fazilet (Hümeyra) consentirà a Ceyda di far visitare il bambino da uno specialista.

Ceyda entra in crisi per il piccolo Arda

Nel contempo, Emre verrà a conoscenza che il suo vero figlio è Satılmış.

Appena scoprirà l’identità del figlio biologico, Ceyda entrerà in crisi, poiché non saprà quale comportamento assumere con Arda per non farlo arrabbiare.

Riepilogo: Emre ha chiesto l’affidamento del piccolo Arda

Dopo aver scoperto che la sua ex Ceyda gli ha nascosto di essere il padre di Arda per tutti questi anni, Emre inizialmente è stato determinato a proseguire con la sua vita, come se non avesse mai scoperto dell'esistenza del bambino. In seguito, Emre ha fatto un passo indietro, appena Sirin gli ha confidato che suo figlio potrebbe essere affetto da una forma di autismo. Dopo essere stato alla festa di circoncisione di Doruk insieme ad Arda, Emre si è accorto della sparizione improvvisa del figlio nel bel mezzo di un litigio acceso con Sirin. A seguito del ritrovamento del bambino, Emre è stato determinato a ottenere l'affidamento di Arda.