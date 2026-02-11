Fabrizio Corona torna al centro della scena mediatica con un annuncio che segna una svolta nel suo percorso comunicativo: lo sbarco ufficiale nei teatri italiani. Lo spettacolo, dal titolo "Falsissimo a Teatro - Scacco matto al potere dei media", rappresenta l'evoluzione dal vivo del suo controverso programma nato su YouTube, promettendo un racconto “senza filtri” delle dinamiche del gossip e dell'informazione.

L'iniziativa prevede una serie di date già confermate che toccheranno alcune delle più importanti città italiane, portando la narrazione direttamente sul territorio.

L'effetto ‘silenzio’ del web: dallo strike di YouTube alla rimozione dei profili Meta

La decisione di Fabrizio Corona di trasferire la sua attività sul palcoscenico, segue una settimana di interruzioni della sua presenza digitale. Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2026, il format "Falsissimo" è stato oggetto di diversi provvedimenti di natura tecnologica e giudiziaria.

Da una parte, YouTube ha inflitto uno "strike" oscurando la puntata intitolata "Il prezzo del successo". La causa ufficiale è stata una segnalazione per violazione del copyright inoltrata da Mediaset, che ha contestato l'uso di filmati tratti da programmi della rete senza le dovute autorizzazioni. Quasi contemporaneamente, il colosso Meta ha rimosso i profili Instagram e Facebook collegati a Corona, citando violazioni degli standard della community, in seguito a pressioni legali.

A integrare il quadro è intervenuto il Tribunale Civile di Milano, che ha accolto un ricorso d'urgenza presentato dai legali di Alfonso Signorini. Il provvedimento è estremamente specifico: è stata fissata una penale di 2.000 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione dei contenuti o per ogni eventuale nuova pubblicazione. Nello specifico, la sanzione scatta se Corona non rimuove — o pubblica nuovamente — video, audio o testi che riguardino la vita privata e i dati sensibili del giornalista Signorini. È proprio in questo clima, che il teatro è stato individuato come l'unico spazio dove la comunicazione può proseguire senza le limitazioni tecniche delle piattaforme.

Dal digitale al palcoscenico: il tour teatrale di ‘Falsissimo’

Con lo spostamento del format dai server di YouTube ai palcoscenici nazionali, lo spettacolo si ripromette di essere un "atto pubblico" senza precedenti nella carriera di Fabrizio Corona. Nonostante il canale web rimanga formalmente attivo, le recenti restrizioni e la rimozione di alcuni contenuti chiave hanno spinto l’ex agente fotografico verso il palcoscenico, portando la narrazione direttamente nelle principali città italiane.

Il tour non viene presentato come una semplice confessione, ma come una performance che punta a svelare i retroscena del sistema mediatico italiano. Secondo le note di produzione, lo spettacolo metterà a nudo dinamiche e "verità mai raccontate" attraverso un linguaggio diretto che punta a rompere gli schemi della narrazione televisiva ufficiale.

Il calendario degli appuntamenti per maggio 2026 è già stato definito e toccherà i principali teatri della penisola:

• 7 Maggio: Milano, EcoTeatro

• 14 Maggio: Catania, Teatro Metropolitan

• 21 Maggio: Napoli, Teatro PalaPartenope

• 22 Maggio: Roma, Teatro Italia

• 23 Maggio: Padova, Gran Teatro Geox

La scelta del "live" viene presentata come la creazione di una zona franca: secondo lo slogan ufficiale dell'evento, infatti, "la libertà di parola non si chiede, si esercita". In questo modo, il racconto di Corona si sposta ufficialmente dal piano virtuale a quello della partecipazione fisica, trasferendo il dibattito dai canali digitali alla dimensione del confronto dal vivo.

.