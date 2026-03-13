Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti, ha condiviso pubblicamente il ricordo del loro rapporto durante un collegamento con il programma ‘La volta buona’. La conduttrice, scomparsa all’età di settantasei anni, viene descritta da Del Piave come una persona capace di lasciare una profonda traccia di stima e affetto in chiunque l’abbia conosciuta. I due sono stati insieme per circa cinque anni, uniti da un sentimento intenso che li ha portati a sposarsi dopo soli tre mesi a Las Vegas.

Un legame segnato da un dolore profondo

Nel corso della loro relazione, Del Piave e Bonaccorti hanno affrontato anche momenti molto difficili.

In particolare, l’ex marito ha ricordato l’aborto spontaneo subito dalla conduttrice nel 1986, un evento che ha segnato profondamente entrambi. Del Piave ha sottolineato come abbia cercato di sostenere Enrica in quel periodo, accompagnandola in viaggi e cercando di aiutarla a superare il dolore. Nonostante la sofferenza, la coppia è riuscita a trovare la forza di andare avanti insieme, rafforzando il loro legame.

La fine della storia e il valore della sincerità

La relazione tra Del Piave e Bonaccorti si è conclusa quando lui ha iniziato una nuova storia con una donna più giovane. Del Piave ha ammesso che la fine del loro rapporto non è stata semplice per Enrica, ma ha anche riconosciuto che, a volte, anche i grandi amori possono terminare senza un motivo preciso.

Durante il ricordo televisivo, la conduttrice Caterina Balivo ha sottolineato l’importanza della sincerità, un valore molto caro a Bonaccorti.

L’eredità di Enrica Bonaccorti nel panorama televisivo

Enrica Bonaccorti è stata una figura di rilievo nel panorama televisivo italiano, nota per la sua carriera di conduttrice e autrice. Nel corso degli anni, ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua professionalità e alla sua umanità, lasciando un segno indelebile nel mondo dello spettacolo.